Gordonzello deslumbra con sus vinos Peregrino

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gordonzello volvió a deslumbrar con la excelencia de sus vinos Peregrino. La bodega ubicada en la localidad de Gordoncillo acogió este sábado ante más de un centenar de personas el acto de presentación de «Las estrellas de León», consistente en dar a conocer sus vinos de la gama «Peregrino» de la añada 2025, marinados con productos señeros de la provincia.

Al acto asistieron importantes personalidades de la vida social y política leonesa, entre los que cabe destacar el delegado territorial de la Junta de Castilla y León, Eduardo Diego, o el presidente de la Diputación, Gerardo Álvarez Courel, quien destacaron la calidad de los vinos y la apuesta de ambas instituciones por el sector vitivinícola.

El acto en sí, como se ha señalado, consistió en ir maridando cada uno de los vinos de Gordonzello con distintos productos leoneses. Así, el Peregrino Verdejo se pudo degustar con quesos Manzer; el Peregrino Albarín con Embutidos La Pradera; el Peregrino Tinto Joven con una steak tartar de la ganadería Navafría; el Peregrino Rosado con alubias de riñón de Penelas; y el Peregrino Rosé con un postre a base de Fresa Dealmanza; todo ello acompañado del pan de la panadería Flecha.