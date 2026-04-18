Sahagún anuncia un cartel taurino de primer nivel para sus fiestas

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún acogió este sábado la presentación oficial del cartel taurino para las Fiestas Patronales de San Juan de Sahagún 2026, en un salón de plenos del consistorio que registró una notable asistencia de público.

El acto puso de relieve una de las principales novedades de esta edición. La principal, la supresión del tradicional toro «Tentenecio», una res simbólica que hace referencia al milagro del santo patrón. La decisión, según explicó la alcaldesa Paula Conde, responde a motivos económicos, aunque se mostró confiada en poder recuperar este elemento en futuras celebraciones, cuando la situación mejore.

A pesar de ello, la programación mantiene un alto nivel con una corrida de toros que se celebrará el sábado 13 de junio a las 18.00 horas, patrocinada por Caja Rural. El cartel reúne a destacadas figuras del panorama taurino como Manuel Jesús ‘El Cid’, triunfador de la Feria de Santander 2025; Álvaro Lorenzo, triunfador de la Feria de Riscle (Francia) 2025 y Toledo 2026; y Ismael Martín, triunfador de las ferias de Burgos y Salamanca 2025.

La corrida contará además con la presencia de la reconocida ganadería Valdellán. Su titular, Fernando Sobrado, expresó su satisfacción por volver a Sahagún, una plaza en la que asegura sentirse «como en casa», destacando el compromiso y la ilusión que supone repetir en la Villa, al igual que en otras citas importantes del calendario taurino nacional, en donde sus reses tienen presencia.

Por su parte, la alcaldesa subrayó el creciente peso de Sahagún dentro del panorama taurino de Castilla y León, señalando el aumento de aficionados procedentes de provincias cercanas. También incidió en «la importancia de preservar las tradiciones, incluso en un contexto económico complejo, apostando por la continuidad de aquello que funciona».

Otras actividades

Además de la participación de estas destacadas figuras del toreo, el programa se completa con a un variado programa que incluye encierros por las calles hasta el coso taurino, capeas y un concurso de recortes, actividades que siguen manteniendo viva la tradición popular.

Asimismo, se quiso reconocer el papel fundamental de las peñas, consideradas por la alcaldesa como «las auténticas protagonistas del ambiente festivo», por su contribución al colorido y la animación de las calles durante las fiestas.

El acto concluyó con la proyección de un vídeo promocional de las fiestas, en una jornada que sirvió como antesala del ambiente festivo que vivirá Sahagún en 2026.