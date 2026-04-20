Los vecinos de Torrestío de Babia denuncian estar sibn cobertura móvil desde hace meses

Los vecinos de Torrestío de Babia no cuentan actualmente con cobertura telefónica. Así lo denuncia una vecina que afirma que la situación no es puntual. «Llevamos mucho tiempo así y nadie nos da soluciones». Aunque anteriormente ya existían problemas, asegura que ahora han empeorado: «Antes, en algunos momentos había cobertura, pero ahora no hay». Además, no entienden por qué «a veces por la noche puedes tener datos, pero durante el día no llegan».

La vecina destaca que muchos habitantes del pueblo son personas de avanzada edad y que, en caso de necesitar asistencia médica o cualquier otra ayuda, «no pueden llamar». También advierte del riesgo para los visitantes que transitan por la carretera de La Farrapona, que une León con Asturias. «No entendemos que se haya arreglado la carretera, por donde pasan tantos turistas, y después no haya cobertura».

Otro de los inconvenientes es la imposibilidad de teletrabajar. «Cada vez más gente busca trabajar desde los pueblos, pero aquí ni eso se puede hacer», lamenta.

Los vecinos no han recibido respuestas claras por parte de las administraciones. Según explican, únicamente se les ha indicado que se trata de un problema de la compañía telefónica, que debe proceder al cambio de la antena. La misma vecina recuerda que el año pasado Telefónica anunció que la renovación estaría lista a finales de 2025 o en el primer trimestre de 2026, «y todavía no se ha hecho nada».

Por su parte, fuentes de la compañía señalan que los vecinos «pueden tener problemas de saturación intermitente» debido a fallos en el repetidor, aunque insisten en que «no están incomunicados». Mientras tanto, los vecinos han colocado un cartel en el que se puede leer: «Torrestío de Babia incomunicado. ¡Solución ya! Sin antena de telefonía».