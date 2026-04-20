Espaldarazo a las Justas de Hospital de Órbigo en la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El reconocimiento en España de la calidad y el rigor histórico de las Justas del Passo Honroso de Hospital de Órbigo se ha hecho patente este fin de semana en la Asamblea General de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, celebrada en Lugo.

El representante de las Justas y alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, ha sido nombrado vicepresidente de Relaciones Internas de la asociación. La directiva vuelve a estar presidida por Antonio Madrid.“Es un honor que las Justas, una fiesta histórica con un presupuesto modesto organizada en un pueblo de casi mil habitantes, se codee con recreaciones tan importantes como las de Cartagena o Lugo”, ha declarado Enrique Busto.

Su elección fue respaldada por unanimidad por los 130 representantes de las 41 fiestas que participaron en la asamblea, celebrada en el Círculo de Bellas Artes de Lugo.La nueva directiva, elegida para los próximos cuatro años, tiene el objetivo de seguir impulsando la asociación, que nació con solo 11 recreaciones históricas —entre ellas las Justas— y que en la actualidad ya cuenta con 61 fiestas asociadas. En ella también están representadas las fiestas de Astures y Romanos de Astorga y Ludus Bergidum Flavium de Cacabelos.Durante la asamblea se aprobaron las fórmulas de financiación de la asociación, la promoción de las recreaciones históricas como turismo cultural y de experiencias, así como los nuevos proyectos a desarrollar en los próximos cuatro años.Las asociaciones participantes tuvieron un primer encuentro el viernes en O Vello Cárcere.

El sábado por la mañana se celebró la asamblea y por la tarde tuvo lugar un desfile por las calles de Lugo en el que participaron cerca de 300 personas vestidas con rigor histórico, desde guerreros íberos hasta soldados de la Reconquista. El evento concluyó con una cena de gala.