Un motorista herido tras colisionar con un turismo bajo el paso de la LE-30 en León

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un hombre de aproximadamente 30 años resultó herido a primera hora de esta tarde tras sufrir un accidente de tráfico en los accesos a la capital leonesa. El siniestro tuvo lugar a las 13:11 horas, cuando los servicios de emergencia recibieron el aviso de una colisión entre un turismo y una motocicleta.

El incidente se localizó exactamente en el punto kilométrico 0,100 de la carretera LE-11, en el tramo situado bajo el paso elevado de la LE-30. Debido a la ubicación del choque, en una zona de importante flujo circulatorio, se dio aviso inmediato a los cuerpos de seguridad para gestionar el tráfico y asegurar la zona.

Al lugar de los hechos se desplazaron efectivos de la Policía Local de León y del Cuerpo Nacional de Policía (CNP). Asimismo, el centro de emergencias de Sacyl movilizó una ambulancia para atender al motorista herido, cuya valoración inicial se realizó en el mismo sitio del accidente antes de decidir su posible traslado hospitalario.

Por el momento, se desconocen las causas exactas que provocaron el impacto entre ambos vehículos, aunque las autoridades pertinentes ya trabajan en el atestado para esclarecer lo sucedido.