La Fundación Franz Weber denuncia que Sahagún facilita el acceso de menores a los toros

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La Fundación Franz Weber, especializada en protección infantil y animal, denunció hoy la actitud del Ayuntamiento de Sahagún (León) en materia de acceso de personas menores de edad a la tauromaquia y señaló que ha incorporado varias ofertas relacionadas con niños a una actividad con un reconocido impacto psicosocial.

La corrida de toros presentada recientemente, señalan en un comunicado, incorpora varias ofertas relacionadas con la infancia y la adolescencia, de forma concreta, un precio especial para el rango de siete a 12 años y otra de 12 a 18. Esta decisión del equipo de gobierno, señalan, supone integrar a menores de muy corta edad en una actividad donde existe violencia explícita, dos meses después de la nueva advertencia del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas “y sin que parezca que el Ayuntamiento de Sahagún se sienta interpelado en absoluto”.

La Fundación Franz Weber insta al Consistorio a rectificar de forma inmediata y no exponer a niños y adolescentes a situaciones evitables, “que no deberían visualizar en sus etapas de desarrollo actual, reconociendo diferentes estudios científicos el impacto que ello puede provocar en el futuro”.

La entidad recuerda que todas las administraciones públicas quedan señaladas por las peticiones del del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas, que recomienda establecer la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y llevar a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros.