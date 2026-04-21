Un accidente múltiple deja seis heridos en el peaje de Villadangos

Choque en el peaje de VilladangosRAMIRO

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un accidente en cadena se ha producido esta mañana en el peaje de Villadangos del Páramo, concretamente en el punto kilométrico 10 de la AP-71 sentido León, y ha dejado a seis personas heridas, según el servicio de Emergencias 112.

Al parecer, el suceso se ha producido a las a las 12.17 horas cuando uno de los vehículos implicados ha entrado en la cabina del pago del peaje sin frenar y ha colisionado contra otros dos vehículos que estaban realizando trámites en la cola.

Una patrulla de la Guardia Civil de Tráfico se desplazó hasta el lugar del accidente. Por su parte, el Sacyl ha movilizado una UVI móvil y cuatro ambulancias soporte vital básico. Los heridos fueron atendidos y trasladados en ambulancias de soporte vital básico al hospital de León.