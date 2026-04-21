Luz verde a la toma de posesión de las fincas del Páramo Bajo

UN TRACTOR REALIZA TAREAS DE ARADO Y GRADEO EN LA ZONA SUR DE LEÓN DONDE LA SEQUÍA IMPIDE LA SIEMBRA DE CEREAL DE INVIERNOJesus F. Salvadores

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los propietarios de la zona de Páramo Bajo Secano podrán tomar posesión provisional de las nuevas fincas de reemplazo resultantes del proceso de concentración parcelaria desde hoy, tras la publicación este martes en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL) de la resolución que recoge la medida. Es un procedimiento acordado por Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, una vez finalizados los trabajos de amojonamiento de las nuevas parcelas y tras la aprobación del acuerdo de reordenación parcelaria. Se trata de un paso clave en un proceso administrativo que se inició hace casi una década con el objetivo de mejorar la estructura agraria de esta zona del sur de la provincia.

La toma de posesión provisional permitirá que la totalidad de las fincas quede a disposición de sus respectivos propietarios, aunque con carácter temporal, ya que el acuerdo de reordenación aún no ha adquirido firmeza definitiva, al haberse interpuesto recursos dentro del plazo legal establecido.

La concentración parcelaria del Páramo Bajo Secano fue declarada de utilidad pública y urgente ejecución mediante acuerdo de la Junta de Castilla y León en junio de 2017, una figura que habilita la reordenación de la propiedad rústica para combatir la fragmentación del suelo, reducir costes de cultivo y favorecer la modernización de las explotaciones . El acuerdo de reordenación parcelaria fue aprobado el 26 de septiembre de 2025.