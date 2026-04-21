El Burgo Ranero protesta contra la explotación porcina

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La plataforma Payuelo Libre hizo un llamamiento urgente a la población de la comarca para mostrar su rechazo al proyecto de macrogranja de cerdos en el municipio de El Burgo Ranero. La movilización coincide con la visita técnica que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) realizará a la parcela el próximo 28 de abril a las 10.30 horas.

El objetivo de este organismo es proceder a la toma de datos necesaria para decidir sobre la licencia de uso de agua, un trámite que aún no ha sido autorizado y que resulta vital para la viabilidad del proyecto ganadero. El colectivo anima a todas las personas y entidades afectadas a reunirse previamente, a las 10 horas, en las inmediaciones de la iglesia de Villamuñío para acudir en grupo hasta el lugar de la inspección.

El proyecto prevé una explotación de multiplicación con más de 2.600 cerdas (un total de 3.146 cerdos) y una producción anual de 17.443 metros cúbicos de purín, lo que —señalan en un comunicado— genera alarma social por el riesgo de contaminación de los acuíferos.

«La magnitud del impacto ambiental es notable», quienes apuntaron que la planta generaría más de 28 millones de litros de purines al año.