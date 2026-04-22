TYC Narcea niega fraude, irregularidades y trato de favor en su actividad minera

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En relación con la información publicada el día 16 de abril de 2026, bajo el titular «El Principado de Asturias destapa el fraude del carbón que provocó la muerte de ocho mineros en León», la sociedad TYC Narcea Special Research, S.L. ha manifestado formalmente que dicha publicación contiene afirmaciones inexactas y gravemente distorsionadoras que lesionan su crédito y reputación empresarial.

En primer lugar, la empresa aclara que no tiene como administrador a las personas o entidades que se sugieren en la información publicada. Su administrador único es Sociedad Gestora Minera, S.A., actuando don Gonzalo Piñuelo Otero únicamente como representante persona física designado por dicho administrador. Asimismo, niega que el señor Manuel Lamelas Viloria ostente la condición de socio de TYC Narcea, desmintiendo así cualquier vinculación societaria en los términos expuestos en la noticia.

En segundo término, TYC Narcea afirma que no es titular de ningún “Permiso de Investigación”, sino de un Proyecto de Investigación Complementario (PIC), el cual fue expresamente autorizado mediante resolución administrativa de fecha 4 de octubre de 2021, habiendo sido posteriormente ampliado y prorrogado mediante sucesivas resoluciones administrativas. Este matiz resulta esencial para comprender la naturaleza jurídica de su actividad.

La empresa también desmiente de forma categórica haber sido beneficiaria de trato de favor o formar parte de una supuesta “trama de favores administrativos”. Según expone, la adquisición de los derechos e infraestructuras con los que opera deriva del procedimiento concursal de Carbonar, S.A., y cuenta con las correspondientes autorizaciones judiciales y administrativas, lo que acredita la plena legalidad de dichas operaciones.

En relación con la naturaleza del PIC, TYC Narcea rechaza la afirmación de que se trate de un artificio para “sortear la ley”. Sostiene que se trata de una figura expresamente autorizada por la Administración minera, admitida en la práctica administrativa y reconocida judicialmente como un cauce autónomo de supervisión y autorización de actuaciones investigadoras complementarias, lo que refuerza su legitimidad.

Asimismo, la sociedad considera inexacto afirmar que carecía de Plan de Restauración o de Evaluación de Impacto Ambiental exigibles para el PIC en los términos en que se sostiene en la noticia. Según explica, la resolución administrativa autorizatoria y los informes sectoriales emitidos al respecto descartaron la exigibilidad de tales instrumentos para ese proyecto concreto, lo que implica que la actuación se ajustó plenamente al marco normativo aplicable.

PIC acreditado

La empresa también niega haber dejado de realizar actividad investigadora o haber desarrollado una comercialización opaca o clandestina del material extraído. Por el contrario, afirma que el destino del material obtenido al amparo del PIC ha sido debidamente acreditado ante las administraciones competentes. Dicho material ha sido utilizado tanto para pruebas industriales en el proceso de descarbonización de la siderurgia mediante ensayos en una planta ubicada en Gante, Francia, como en el marco de un proyecto de investigación, desarrollo e innovación desarrollado junto con Incar-Csic e Idonial.

En este mismo contexto, TYC Narcea rechaza de manera rotunda que el material extraído haya sido destinado al suministro de la planta de ArcelorMittal en Avilés. Además, califica de infundadas las afirmaciones relativas a una supuesta operativa empresarial a través de terceras sociedades, así como las estimaciones sobre precios, volúmenes de negocio o cifras de facturación, señalando que carecen de cualquier contraste documental suficiente.

Por otro lado, la compañía desmiente que exista una decisión del Instituto para la Transición Justa que le obligue a devolver más de treinta millones de euros o cualquier otra cantidad. Según indica, el expediente relativo al Proyecto de Explotación Subterránea se encuentra en tramitación y, a día de hoy, no existe resolución alguna que imponga obligación de reintegro por dicho importe ni por ningún otro concepto.

Igualmente, la empresa rechaza que se la presente como una entidad mercantil penalmente investigada en el marco de una supuesta trama de irregularidades administrativas, extractivas o económicas, afirmando que tal caracterización carece de fundamento.

Sin denuncias

Del mismo modo, considera falso vincular a TYC Narcea con una supuesta “pelea de cárteles” o con una dinámica de denuncias mutuas entre empresas del sector. La sociedad afirma que no ha formulado denuncia alguna frente a ninguna otra entidad en los términos que se sugieren en la información publicada.

Finalmente, la mercantil califica de improcedente y gravemente lesivo el intento de vincular el accidente ocurrido en noviembre de 2025 en su explotación con una supuesta actuación irregular o con la tramitación administrativa del PIC. Subraya que dicho accidente constituye una tragedia que no puede ser utilizada para reforzar un relato especulativo sobre presuntas irregularidades ajenas a la determinación de sus causas, insistiendo en la necesidad de respeto y rigor informativo en torno a este tipo de sucesos. Con esta exposición, TYC Narcea Special Research, S.L. pretende restablecer la veracidad de los hechos y salvaguardar su reputación frente a informaciones que considera inexactas, insistiendo en la legalidad de su actividad y en la falta de fundamento de las acusaciones vertidas.