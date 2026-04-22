Javier Durá: "León es un caso único en el mundo de coexistencia con el lobo gracias al pastoreo"

El lobo se hace presente en el Año Internacional del Pastoreo y los Pastizales. Y no como un enemigo. "El lobo es un aliado" -defiende Javier Durá- para conservar la biodiversidad y los paisajes de los espacios naturales más valiosos de Europa. Y el pastoreo es la herramienta que ha logrado hacer coexistir lobos, ovejas, mastines y humanos.

Carlos Javier Durá Alemañ, doctor en Derecho Ambiental por la Universidad de Alcalá e Investigador Ramon y Cajal en el Instituto de Estudios Sociales Avanzados (Iesa-CSIC) en el área de Dimensiones Humanas, es el director científico del documental 'Tierra de lobos, escuela de pastores' que se estrena esta tarde en León en un pase especial a las 19.00 horas en el Instituto Leonés de Cultura (ILC).

El documental reivindica el conocimiento milenario de los pastores trashumantes de León para comprender mejor cómo puede coexistir el lobo con la ganadería extensiva. "En León se mantiene inalterado prácticamente desde época neolítica", comenta Durá.

A lo largo de 18 minutos, la cinta que se estrena hoy en León recoge entrevistas a pastores de la montaña leonesa, uno de los pocos lugares del mundo donde esta realidad existe y se exponen cuáles son los verdaderos problemas que afectan a los trashumantes y su relación con esta especie tan carismática.

"La coexistencia con esta especie es un servicio ambiental que generan estos pastores y debería ser reconocido tanto desde un punto de vista social y económico", subraya el director.

Esta sabiduría "se ha transmitido de manera intergeneracional a través de manifestaciones culturales y con medidas de gobernanza de los espacios agrarios", explica el científico. Y su mantenimiento a lo largo de siglos y milenios ha generado "importantes servicios ecosistémicos", por lo que la coexistencia de las especies es también una reclamación de la ciudadanía de las urbes.

"El orgullo del oficio, el vínculo emocional con los mastines y el guardado nocturno" son las claves de la convivencia entre el pastoreo y los cánidos salvajes. "Permite conciliar la actividad ganadera y la existencia del lobo" y, en el caso de León, "al no haber desaparecido la especie no se ha generado un olvido del manejo".

"Si no hubiera lobos, no habría hecho falta el mastín", advierte el investigador al referirse al emblemático y apreciado perro guardián de los pastores.

Asimismo, añade, los lobos contribuyen al control de poblaciones de otros animales salvajes como son los jabalíes, entre otras, lo que permite que cuando llegan los pastores con los rebaños a los puertos estén disponibles los pastos.

"La Montaña Leonesa es un patrimonio único" gracias al pastoreo. En este territorio excepcional se desenvuelven "los últimos mohicanos", "los últimos pastores" que atesoran el conocimiento un manejo milenario. Cuatro de ellos participan en el documental 'Tierra de lobos, escuela de pastores'. "Pastores como los de León no los hay en toda Europa y eso tiene que ver con el lobo", recalca después de haber entrevistado a más de 200 trashumantes en España y en otros países como Italia y Portugal.

El trabajo, basado en un artículo científico publicado en la revista Ecosistems and People, pone de relieve que el lobo no es el "verdadero problema del pastoreo". Los problemas reales que acechan a este oficio y a este sector ganadero en extensivo y transhumante son "la falta de relevo generacional, la conciliación y otros tipos de ganadería más basados en criterios especulativos", apunta Durá.

Poner medidas para solucionar estos problemas facilitaría la coexistencia de las especies, sobre todo en territorios donde el lobo ha ganado terreno por la decadencia del pastoreo tradicional: "Hay grupos políticos que focalizan el conflicto en el lobo por intereses electorales", lamenta. Además, reclama para el pastoreo el reconocimiento del servicio social que prestan por favorecer la coexistencia de especies. El documental pone también el acento en el papel que la ganadería tiene en la conservación de los paisajes, disminución del riesgo de incendios y la convivencia con el lobo.

Porque el lupus canis lejos de ser un enemigo permanece en la historia como una especie valorada por su fuerza e inteligencia, como prueba que el nombre está en el 20% de los apellidos españoles, su presencia en la heráldica como signo de prestigio y también en la toponomia.

Tras la proyección del documental se realizará un debate con la presencia de Álvaro Álvarez Redondo, presidente de la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Merino; Carlos Javier Durá Alemañ, investigador del Iesa CSIC y director científico del documental y pastores trashumantes de la montaña leonesa.

El resto del equipo científico del documental ha estado formado por Francisco Almarcha, José Antonio Sánchez Zapata (Universidad Miguel Hernández, Elche), Irene Pérez (Universidad de Zaragoza) y Zebensui Morales (Universidad de La Laguna). La dirección y realización, con espectaculares vistas de drones, es de Alberto Redondo y la locución de José María del Río, conocida voz de la serie Cosmos. Ha sido financiado por varios proyectos de la Agencia Estatal de Investigación.