Una promesa que sigue viva en Laguna Negrillos

Laguna de Negrillos vuelve a celebrar este fin de semana una de sus tradiciones más profundas y singulares: las Fiestas del Voto en honor a Nuestra Señora del Arrabal. Una celebración que hunde sus raíces en la historia y la leyenda, y que ha sabido mantenerse viva generación tras generación como uno de los principales símbolos de identidad de la villa. El origen de esta festividad se remonta al siglo XVI, cuando, según la tradición oral, la imagen de la Virgen del Arrabal fue hallada de manera inesperada durante unas obras junto a la muralla, en un lugar donde anteriormente había existido una sinagoga. El descubrimiento fue interpretado como un hecho milagroso. Era un tiempo además, en el que la comarca estaba asolada por una gran sequía y los vecinos hicieron un Voto. Pidieron a la Señora que les enviara agua para sus sedientos campos y guardase sus cosechas. Ella cumplió y los laguneses también. Le levantaron un templo en su honor en el lugar en el que apareció y realizaron una promesa colectiva, la de encomendarse a la Virgen mediante una procesión anual. Así nació el «Voto», una tradición que combina fe, memoria histórica y compromiso comunitario.

Hoy, esta herencia se traduce en un completo programa de actos que mezcla lo religioso con lo cultural y lo festivo. Las celebraciones comenzarán el viernes con la apertura de la exposición «Don Suero de Quiñones: leyenda» en el Castillo de Laguna de Negrillos, que podrá visitarse de 17.00 a 21.00 horas. A las 20.00 horas, un pasacalles con el grupo de danza de la villa recorrerá las calles, antes de dar paso a la eucaristía y la salve solemne en la iglesia de Nuestra Señora del Arrabal a las 21.00 horas. La tradicional hoguera, a las 21.30 horas, marcará el inicio simbólico de las fiestas.

El sábado se concentra el núcleo del Voto. A las 12.30 horas, el pendón será alzado desde la Casa de Cultura para iniciar la comitiva hacia la iglesia, acompañada por el grupo de danza. A continuación, se celebrará la eucaristía en honor a la Virgen del Arrabal y la posterior procesión hasta la iglesia de San Juan Bautista. Ya por la tarde, a las 14.00 horas, el grupo de danza actuará en la plaza, seguido de una visita guiada a la exposición, actividades deportivas y la novena.

La programación continuará a las 19.00 horas con el espectáculo familiar «Vamos a buscar un monstruo» en la Casa de Cultura, y culminará a las 23.00 horas con la verbena musical a cargo de la orquesta Ipanema en la calle El Jardín.

El domingo, la exposición volverá a abrir en horario de mañana y tarde. A las 13.00 horas se celebrará la eucaristía en la iglesia de San Juan Bautista, seguida de una actuación del grupo de danza en la plaza. Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, tendrán lugar el rosario, la novena y el tradicional Canto del Ramo interpretado por las jóvenes de la villa. La procesión de regreso de la Virgen del Arrabal a su iglesia se celebrará a las 18.45 horas, y el cierre de las fiestas llegará a las 20.00 horas con un espectáculo de magia para toda la familia a cargo del Mago Montiel en la Casa de Cultura.