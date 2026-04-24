Clasificados para el autonómico
El atletismo paramés logra ocho preseas en el provincial
La Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Santa María del Páramo participço el pasado 19 de abril en el Campeonato Provincial Escolar en categoría Infantil y Cadete que se celebró en la Universidad de León, donde loegró ocho medallas. En categoría cadete, Arturo Santos consiguió el segundo puesto en lanzamiento de peso (8,63 metros) y el tercer puesto en 100 metros. Por su parte, Javier Chamorro consiguió un tercer puesto en lanzamiento de peso (8,23 metros) y otro tercer puesto en lanzamiento de disco (27,78 metros). También Elsa García logró un segundo puesto en 100 metros y Lucas Franco un tercer puesto en 300 metros. Por último, Lucas Franco, Daniel Cabero, Arturo González y Joel Ugidos en relevos 4x100 consiguieron el tercer puesto con un tiempo de 1 minuto y 2 segundos. Con estos buenos resultados, el equipo cadete masculino se ha clasificado para el Campeonato Autonómico escolar