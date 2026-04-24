El atletismo paramés logra ocho preseas en el provincial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela Deportiva Municipal de Atletismo de Santa María del Páramo participço el pasado 19 de abril en el Campeonato Provincial Escolar en categoría Infantil y Cadete que se celebró en la Universidad de León, donde loegró ocho medallas. En categoría cadete, Arturo Santos consiguió el segundo puesto en lanzamiento de peso (8,63 metros) y el tercer puesto en 100 metros. Por su parte, Javier Chamorro consiguió un tercer puesto en lanzamiento de peso (8,23 metros) y otro tercer puesto en lanzamiento de disco (27,78 metros). También Elsa García logró un segundo puesto en 100 metros y Lucas Franco un tercer puesto en 300 metros. Por último, Lucas Franco, Daniel Cabero, Arturo González y Joel Ugidos en relevos 4x100 consiguieron el tercer puesto con un tiempo de 1 minuto y 2 segundos. Con estos buenos resultados, el equipo cadete masculino se ha clasificado para el Campeonato Autonómico escolar