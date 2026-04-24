Diario de León

Un helicóptero del Sacyl acude al rescate de una conductora atrapada en Rioseco de Tapia

Al lugar de los hechos, han acudido Bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl

Un helicóptero medicalizado del 112 en una imagen de archivo.

Un helicóptero medicalizado del 112 en una imagen de archivo.l. de la mata

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Redacción
León

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Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras volcar con su turismo en Rioseco de Tapia este viernes a las 18:37 horas. 

Al lugar de los hechos, han acudido Bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl que que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida que está atrapada consciente dentro de su coche.

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