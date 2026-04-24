Un helicóptero del Sacyl acude al rescate de una conductora atrapada en Rioseco de Tapia
Al lugar de los hechos, han acudido Bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl
Una mujer de unos 30 años ha resultado herida tras volcar con su turismo en Rioseco de Tapia este viernes a las 18:37 horas.
Al lugar de los hechos, han acudido Bomberos de León, Guardia Civil de Tráfico y Emergencias Sanitarias - Sacyl que que ha enviado un helicóptero sanitario y una ambulancia de soporte vital básico para atender a la herida que está atrapada consciente dentro de su coche.