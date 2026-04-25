El tiempo en León: chubascos en la montaña y máximas de 26 grados este sábado

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La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en la provincia de León una jornada marcada por los cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos tormentosos, especialmente en las zonas de montaña.

Según la previsión, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas tenderán a subir discretamente respecto a días anteriores.

En la capital leonesa los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 23 de máxima, valores similares a los registrados en Astorga, donde se esperan 7 y 23 grados.

En la comarca del Bierzo Ponferrada alcanzará las temperaturas más altas de la provincia, con una máxima prevista de 26 grados y mínima de 10, mientras que en zonas del norte como Villablino los valores serán más contenidos, con mínimas de 5 grados y máximas que no superarán los 23.

El viento soplará flojo del este en general, sin que se esperen rachas destacables. La Aemet recomienda prestar atención a la evolución de las tormentas en áreas de montaña, donde los chubascos podrían ser localmente más intensos.