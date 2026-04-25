El tiempo en León: chubascos en la montaña y máximas de 26 grados este sábado
La Aemet prevé tormentas en el norte de la provincia mientras Ponferrada lidera el ascenso térmico con valores que alcanzarán los 26 grados.
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado en la provincia de León una jornada marcada por los cielos nubosos o cubiertos, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos tormentosos, especialmente en las zonas de montaña.
Según la previsión, las temperaturas mínimas experimentarán un ligero descenso, mientras que las máximas tenderán a subir discretamente respecto a días anteriores.
En la capital leonesa los termómetros oscilarán entre los 8 grados de mínima y los 23 de máxima, valores similares a los registrados en Astorga, donde se esperan 7 y 23 grados.
En la comarca del Bierzo Ponferrada alcanzará las temperaturas más altas de la provincia, con una máxima prevista de 26 grados y mínima de 10, mientras que en zonas del norte como Villablino los valores serán más contenidos, con mínimas de 5 grados y máximas que no superarán los 23.
El viento soplará flojo del este en general, sin que se esperen rachas destacables. La Aemet recomienda prestar atención a la evolución de las tormentas en áreas de montaña, donde los chubascos podrían ser localmente más intensos.
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Europa Press