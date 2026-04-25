Laguna de Negrillos vuelve a ensalzar el Voto, en fotos

Laguna de Negrillos vuelve a ensalzar el Voto.Virginia Moran

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Laguna de Negrillos celebra este fin de semana una de sus tradiciones más arraigadas: las Fiestas del Voto en honor a Nuestra Señora del Arrabal, una cita que mezcla devoción, historia y celebración popular y que forma parte esencial de la identidad de la villa.

El origen de esta festividad se remonta al siglo XVI. Según la tradición, la imagen de la Virgen del Arrabal apareció de forma inesperada durante unas obras junto a la muralla, en un lugar donde antiguamente había existido una sinagoga. En un momento marcado por una grave sequía, los vecinos realizaron entonces un Voto: pidieron a la Virgen que enviara lluvia para sus campos y prometieron honrarla cada año con una procesión. La tradición asegura que sus súplicas fueron escuchadas, lo que dio origen a esta celebración que ha perdurado durante generaciones.

Las fiestas comenzaron el viernes con la inauguración de la exposición ‘Don Suero de Quiñones: leyenda’ en el castillo, un pasacalles del grupo de danza de la villa y la eucaristía y salve solemne en la iglesia de Nuestra Señora del Arrabal, seguidas de la tradicional hoguera.

Este sábado se celebraron los actos centrales del Voto, con el alzado del pendón desde la Casa de Cultura, la eucaristía y la procesión hasta la iglesia de San Juan Bautista, además de actuaciones del grupo de danza, actividades culturales y la verbena nocturna. La programación concluye este domingo con la eucaristía en San Juan Bautista, el tradicional Canto del Ramo interpretado por las jóvenes de la villa y la procesión de regreso de la Virgen del Arrabal a su templo, antes del espectáculo de magia que pondrá el cierre a las celebraciones.

Además de los actos religiosos, la programación incluye propuestas culturales y festivas para todos los públicos, como la exposición dedicada a Don Suero de Quiñones en el castillo, actuaciones del grupo de danza de la villa, actividades deportivas, espectáculos familiares y una verbena musical.