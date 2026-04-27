Astorga abre sus puertas a un nuevo foro de debate del Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Diario de León aborda este lunes en Astorga la primera jornada del nuevo Congreso sobre la economía del sur de León, un foro centrado en el análisis y el debate que este año cumple su tercera edición. La biblioteca municipal de la capital maragata será la sede de esta cita informativa que, bajo el lema 'Mucho más que agricultura', se desarrollará en sesiones de mañana y tarde, y que será retransmitida en directo a través de la edición digital del Diario, www.diariodeleon.es.

El director del periódico, Joaquín S. Torné, será el encargado de dar la bienvenida a las 10.00 al congreso a los más de treinta participantes en las jornadas, que tendrán su continuidad mañana, martes, en La Bañeza. El alcalde de Astorga, José Luis Nieto, ejercerá de anfitrión para abrir la jornada y dar paso a la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral. La titular de Agricultura pronunciará la primera de las tres ponencias de este lunes, que corresponden a la diputada nacional del PP por Palencia, Milagros Marcos, que intervendrá a las 11.40 horas, y al director del Museo del Palacio de Gaudí, Víctor Murias, que tomará la palabra para abrir la sesión vespertina a las 17.00 horas.

En cuanto a los debates, serán cuatro las mesas redondas, tres de ellas programadas durante la mañana, bajo la moderación de la periodista del Diario de León Ana Gil. A partir de las 10.40 horas tendrá lugar el coloquio relacionado con las infraestructuras, una cuestión acuciante para el desarrollo económico y social de las comarcas del sur de León. La segunda mesa abordará la gestión de los servicios esenciales, a las 12.10 horas, y para finalizar la mañana, un debate sobre el emprendimiento, el relevo generacional y la mujer rural. La cuarta y última mesa redonda de este primera jornada, moderada por la periodista del Diario Abigail Calvo, analizará el papel de la industria local a partir de las 17.30 horas.