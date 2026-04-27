David Sánchez, nuevo alcalde de Gradefes: «Es importante ayudar a los nuevos negocios»

Publicado por José María Campos Gradefes Creado: Actualizado:

El concejal independiente no adscrito, David Sánchez fue nombrado hace un mes nuevo alcalde de Gradefes al contar con los votos de los tres concejales del PSOE. Este nombramiento se produjo como consecuencia del reciente fallecimiento al anterior alcalde socialista Leónides Bayón. Aunque Sánchez ya formaba parte del equipo de gobierno con el PSOE con el cargo de teniente de alcalde.

Destaca la necesidad de intentar hacer un esfuerzo entre todos para intentar estabilizar la población en alusión a la iniciativa que existe para abrir la tienda de Gradefes. «No todo son obras y hay cosas importantes como ayudar a que se puedan abrir nuevos negocios o facilitar las cosas a los que ya lo tienen abierto para estabilizar la población. Nos estamos quedando con muy poca gente joven y la principal causa es que nos faltan muchos servicios básicos».

Por lo que se refiere a proyectos, recuerda la necesidad de finalizar la residencia de mayores que se va a licitar la segunda fase que supone unos 450.000 euros. «Significa un esfuerzo económico muy importante para un ayuntamiento con un presupuesto de un millón de euros. Pero hay que hacerlo ya que contamos con una población de edad muy avanzada».

Considera importante poder contra con una guardería dado que los matrimonios que traban y tienen hijos les dejan en las guarderías de Mansilla Mayor o Almanza.

Recuerda el alcalde de Gradefes que está pendiente de finalizar un depósito de agua en Villarratel, se ha finalizado un sondeo de agua para San Bartolomé de Rueda. Se está ejecutando el arreglo de calles en Gradefes y Nava de los Caballeros, se está finalizando el alumbrado en San Miguel de Escalada y Nava o la renovación de la plaza de Villanofar que se ha sacado a licitación. «Tenemos que continuar renovando a Led lo que nos falta del municipio y pendiente una actuación en el agua de Villacidayo. Preció que «los ayuntamientos tenemos problemas para encontrar empresas que nos hagan las obras».

Habló del edificio que deberá acoger el museo que debe contra con una sala audiovisual y que lleva parallizada tres años a la espera de que se instalen paneles informativos sobre el muniicpio. «Nuestra idea es colocra en la planta baja la oficina de turismo dado que este edificio está enfrente del monasterio de Gradefes». La idea es montar en la planta superior un aula de interpretación de los monasterios dado que en el municipio tenemos cuatro de interés BIC: iglesia de Villarmun, el monaterio de San Miguel de Escalada, las ruinas en Eslonza y el monastrerio de Santa María la Real de Gradefes.

Respecto si ha cambiado mucho pasar a ser alcalde, Sánchez señala que no ha habido mucho cambio. No obstante «sí se nota en que yo antes estaba más pendiente de las obras y los vecinos por las tardes y ahora tengo que estar más pendiente en todo el día».

Uno de los grandes temas que se siguen sin abordar es que los ayuntamientos necesitan más financiación de las administraciones. «Tenemos que gestionar con el poco presupuesto. Pero la problemática se acentúa en municipios con muchos pueblos como Gradefes que tenemos en total 19 pueblos. Actuar en un municipio con un par de pueblo es mucho más fácil que actuar en 19 pueblos», según Sánchez quien propone un reparto por número de habitantes, pedanías y extensión.

Es una de los jóvenes que llegado el momento, decidió venir a vivir a su pueblo. «Siempre me ha gustado el pueblo y ha llegado el momento de mi vida en que decidió estabilizarme en el pueblo y disfrutar de mi principal afición que es la caza y salir al monte». Deja claro que su idea es volver a presentar en las próximas elecciones pero aún no saber con qué partudo o agrupación.