Castilla y León activa sus pasaportes de vuelta con hasta 6.700 euros, para facilitar retornos

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Desde mañana y durante 15 días hábiles, los emigrantes de Castilla y León podrán optar a "pasaportes de vuelta" de hasta 6.700 euros, en función de la edad, los menores a su cargo y el tamaño del municipio, que financiará la Junta en 2026 para facilitar y apoyar su retorno a la Comunidad tanto desde otros países como desde otras autonomías.

El Boletín Oficial de Castilla y León publica este lunes la convocatoria de las ayudas para el programa del 2026, con 520.000 euros ampliables, que en el 2025 llegaron a los 988.000, que auna ayudas para retornos desde el extranjero y desde otras autonomías.

La cuantía de la ayuda para personas de 35 años o más, es de 2.500 euros, con 500 más por persona a cargo, con un máximo de 4.500 euros; en el caso de menores de 35 años, la ayuda es de 3.500, más 500 euros por persona a cargo, con un máximo de 5.500:

Y en en el caso de que una persona esté a cargo de dos o más personas beneficiarias, la cuantía de 500 euros se prorrateará entre las personas beneficiarias a partes iguales.

En todo caso, la ayuda se incrementará en un 20% si la persona beneficiaria ha retornado o pretende hacerlo a un municipio de menos de 10.000 habitantes o bien de menos de 3.000 habitantes si dista menos de 30 kilómetros de la capital de provincia, así como a un municipio incluido en algún programa vigente territorial de fomento o en un plan vigente de dinamización territorial.

En 2025 se adjudicaron 290 ayudas individuales, un 38 % más que el año pasado, con un incremento del 33 % en el presupuesto ejecutado respecto a 2024.

El importe de las ayudas individuales concedidas el pasado año osciló entre los 2.500 y los 4.800 euros, en función de varios parámetros: la convocatoria favorece que el lugar del retorno se encuentre dentro del medio rural, que el beneficiario sea menor de 35 años, o que tenga hijos o personas a su cargo.

Además, 148 de las personas beneficiarias, es decir, un 51 %, han resultado ser menores de 35 años; 177 personas, un 61 %, fueron mujeres.

Asimismo, 118 personas, un 41 %, retornaron a un municipio del medio rural de Castilla y León.

Con ello, 76 de los beneficiarios son personas menores de 35 años que han regresado al medio rural, 48 de las cuales son mujeres.

Por provincias, 73 de los beneficiarios retornaron a Salamanca, 58 a Zamora, 47 a León, 38 a Valladolid, 22 a Burgos, 19 a Palencia, 17 a Segovia, 11 a Soria, y 5 a Ávila.

De los 290 beneficiarios, 237 regresaron desde otras comunidades autónomas, y 53 desde otros países.

En cuanto a los lugares de procedencia, 77 retornaron desde la Comunidad de Madrid, seguida por Cataluña (22), Andalucía y Comunidad Valenciana (17 cada una).

Y de los 53 castellanoleoneses que volvieron desde otros países, la mayor parte lo ha hecho desde países europeos, principalmente desde Reino Unido (11), Francia (7), Alemania (5), Irlanda y Canadá (4 cada uno).