Mario Rivas, alcalde de Villablino, usa su aforamiento y no declara por los carteles de su ganadería

El alcalde de Villablino, Mario Rivas, se acoge a su nueva condición de aforado para evitar declarar en el juzgado de Ponferrada, como investigado por un supuesto delito de tráfico de influencias, debido a la compra de dos carteles para la ganadería familiar Rivas López, pero que, según la investigación, fueron solicitados a través del Ayuntamiento de Villablino para que se realizara la entrega en el propio consistorio, tal y como demuestra uno de los albaranes de la empresa que asumió el encargo.

Según explica la defensa del regidor lacianiego, Rivas ya ha tomado posesión del cargo de procurador de las Cortes de Castilla y León por lo que el citado Tribunal ha dejado de ser el órgano competente para continuar con la instrucción o el enjuiciamiento de la presente causa, y debe inhibirse en favor de la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León. Y por lo tanto, ha solicitado que se deje sin efecto dicho señalamiento.

El denunciante ha recordado respecto al caso que «no ha aparecido el justificante de pago privado anunciado durante meses, no se ha explicado el correo institucional del técnico, no se ha aclarado el albarán municipal ni el informe del interventor». Respecto al aforamiento al que se ha acogido Rivas, la acusación particular afirma que «lo único que se ha conseguido, por ahora, es aplazar una declaración que era relevante y comprometida». A su juicio, «estamos ante una maniobra de último minuto para ganar tiempo y evitar responder en sede judicial ordinaria sobre una cadena documental que sigue sin explicación convincente»

El hermano del regidor lacianiego, Rubén Rivas, ya prestó declaración como investigado por estos mismos hechos y ha sido a raíz de esta declaración que el juzgado ha decidido llamar también como investigado a Mario Rivas. En su declaración, Rubén Rivas afirma que lo encargó él y lo pagó él como un encargo personal, pero en otro momento señala que le había dado el dinero a su hermano Mario. Los hechos se remiten al 2021, cuando se redacta la hoja de fabricación de este pedido, en donde se puede leer «Ayuntamiento de Villablino», pagado por transferencia y las condiciones de pago como «contado por adelantado». Ese mismo día, un técnico del Ayuntamiento envía un correo electrónico a la empresa para adjuntarle el envío del justificante del ingreso de la factura, con un importe de 277,91 euros, pero le informa que la entrega se realizará en el domicilio del hermano del alcalde. Un día después de la fecha fijada de entrega, el albarán muestra la dirección de entrega del Ayuntamiento, y las facturas posteriores aparecen a nombre del hermano del alcalde.