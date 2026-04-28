El sector primario, el turismo y los municipios se dan cita hoy en La Bañeza

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La biblioteca municipal de La Bañeza acoge este martes la segunda y última jornada del III Congreso sobre la economía del Sur de León, que bajo el lema ‘Mucho más que agricultura’, ha organizado el Diario de León y que este lunes dio comienzo en Astorga.

El anfitrión será el alcalde, Javier Carrera, quien con su intervención abrirá la jornada a partir de las 10.00 de la mañana, en una cita que contará tres ponencias y cuatro mesas redondas. El primer conferenciante será el presidente de Seaisa, Francisco Rodríguez Mulero, quien intervendrá a las 11.05 horas. A las 12.35 está prevista la conferencia del director general de Turismo de la Junta, Ángel González Pieras, y la tercera y última ponencia del congreso correrá a cargo del presidente de la Diputación de León, Gerardo Álvarez Courel, con cuya intervención se cerrará la sesión matutina.

Respecto a las temáticas de los debates, los regadíos modernizados y la gestión del agua serán objeto de análisis en la primera mesa redonda, que comenzará en torno a las diez de la mañana. Se trata de una de los aspectos más representantivos del sector primario leonés, que lidera la aplicación de las últimas tecnologías en cuanto al ahorro energético y del agua en sus fincas. En el ámbito agrario también se circunscribe el siguiente coloquio programado para la jornada de hoy. La situación privilegiada de las Tierras Bañezanas para los cultivos de calidad se abordará a partir de las 11.35 horas, con la producción de la IGP Alubia de La Bañeza-León como protagonista.

A partir de las 13.00 horas será la gestión municipal la que entre en juego en una mesa redonda protagonizada por alcaldes con dilatada experiencia al frente de sus ayuntamientos. Todos los debates de esta sesión matutina serán moderados por la periodista del Diario de León Ana Gil. La última mesa redonda se celebrará por la tarde, a partir de las 17.00 horas. Bajo la moderación del periodista del Diario Miguel Ángel Zamora, la temática incluye el valor del turismo y el patrimonio como fuente de riqueza para los pueblos.

Con este último evento concluirá la tercera edición de un congreso que comenzó su andadura en 2024 con el afán de dar visibilidad al potencial y las necesidades de unas comarcas que son imprescindibles para el desarrollo económico de la provincia.