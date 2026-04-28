La agricultura del sur de León reivindica su poderío económico en la provincia

La primera mesa redonda de la segunda jornada del III Congreso de la Economía del Sur de León, que se celebra en La Bañeza, tuvo, tras la intervención de Javier Carrera, alcalde de la localidad, como tema central una de las claves del desarrollo de esta zona, calificada por el edil como pulmón silencioso de la economía de la provincia, la Gestión del agua y regadíos. Moderados por Ana Gil participaron Luis Javier Jáñez, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos; Julio César Carnero, presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna; Herminio Medina, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, y Eloy Bailez, presidente de Ferduero.

Se trataba de poner en valor el regadío, la modernización de sus sistemas y los retos del futuro. ""Históricamente, el agua ha sido uno de los factores de desarrollo del medio rural", dijo Ana Gil, en el sentido de la gestión de regadíos para transformar, aumentar y generar más actividad económica en muchas comarcas. Gestión modernización y diversificación para crear rquiza y fijar población son algunos de los objetivos.

Indicó Herminio Medina, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, primero agradeciendo el apoyo de congresos como este de Diario de León en apoyo a la agricultura. "El agua trae riqueza al que trabaja en el campo pero también al resto de la gente. Estamos sacando unos productos dignos de consumir. Estamos favoreciendo lo que es medio ambiente y a lo que es productos de calidad. Esa calidad se consigue a través del regadío", afirmó. Pero también quiso poner el dato concreto de cómo evolucionan los pueblos en cuanto a la agricultura. "León es una provincia buena en cuanto el agua. Antes había 60 agricultores, ahora hay cuatro que lo gestionan pero lo hacen en términos de calidad. No es todo maiz y patatas, estamos sacando unas alubias de calidad, por ejemplo", remarcó. Y también aseguró Medina que "hago un llamamiento a las amas de casa para no mirar qué es más barato sino más bueno. Lo que pido también es que las administraciones afronten el coste de un paso económico muy grande que tenemos que dar. Hay que ayudar para que esos jóvenes que se quedan puedan salir adelante. Si tienen que pagar una renta lo van a pasar mal. Pero esos jóvenes se van a quedar porque yo siempre digo que hay pocos sitios que tenga mejores agricultores que los que tenemos en León"

Luis Javier Jáñez, presidente de la Junta de Gobierno de la Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos, también agradeció la oportunidad de poder transmitir estas ideas en un foro como el congreso. "Sin agua no hay vida. Y más en el cambio de modelo y transmformación que se está llevando a cabo en términos de modernización. Ahorro hídirico y energético para conservar mejor el agua sea el cultivo que sea a través de esas herramientas. En nuestra tierra echo de menos la pérdida de estructura de empresas, de empleos... Como la que se perdió aquí, en La Bañeza. Los gobiernos tienen que echar una mano en forma de herramientas que sin ellas no sería posible. Lúpulo, patatas, las alubias, como la de La Bañeza, la de riñón y otras. Creo que estamos haciendo muy buen nuestro trabajo. En España hay 7.000 comunidades de regantes. Y es el Gobierno que más ha apoyado a los regadíos. No olvidaremos que somos los que más agua gastamos pero es para transformarla en alimentos y productos de todo tipo. Con calidad y trazabilidad. Es a través de esas herramientas como se consigue que esos cultivos estén controlados desde la siembra hasta la recogida. El tratamiento de antes de un herbicida era más intenso", relató. También contó más adelante que el ahorro de agua es máximo y el buen uso, igual. Y reclamó que tal vez es necesaria la oportunidad de más formación específica.

Julio César Carnero, presidente del Sindicato Central del Embalse de Barrios de Luna destacó el trabajo del Diario de León como altavoz de las necesidades del mundo rural. "El agua creo que la palabra que la define es la vida. Si no hay agua no hay vida. Los pueblos de secano se están quedando abandonados. La calidad de vida en las zonas modernizadas es indudable. Se apuesta por un producto y se optimiza. Las zonas que están esperando el recursos es totalmente distinto. La zona del Órbigo y Tuerto es a reivindicar y que apuesten por ella porque en León sabemos qué hacer en el campo. Es repetitivo decirlo pero no sirven para nada las infraestructuras que tenemos si se no regula mejor la gestión del agua y el regadío. Yo hoy querría sacar un poco la cabeza por las administraciones, que siempre se llevan los palos. Queda mucho por hacer, pero colaboran perfectamente. Respecto al ahorro del regadío dijo que "es brutal". Como representante de su comunidad remarcó los "resultados espectaculares en optimización del agua. Se podrá hacer mejor, igual, pero se está haciendo muy bien".

Para Eloy Bailez, presidente de Ferduero, "los agricultores somos la única parte de la sociedad que está cumpliendo y poniendo dinero para el respeto al Medio Ambiente. El resto son medioambientalistas de salón", aseveró. Y también aseguró Bailez que "tenemos que dejar clara una cosas. 70.000 hectáreas modernizadas en esta zona. No hace falta destacar mucho más. Me agrada ver a los alcaldes de La Bañeza y Astorga porque ya están viendo donde está la actividad económica. Todo esto que ya tenemos hay que ponerlo en valor. De los miles de millones de euros que han pasado en Seiasa han pasado por León y eso no es una broma. Más de 300 millones se han invertido en León para generar riqueza. La agricultura lo está viviendo. Y ya estamos en la agricultura 5.0 sino en la 6.0, con IA. Llenamos los supermercados de productos. El sector primario es el que está dinamizando la zona". Puso el acento que las circunstancias mandan señales importantes porque dijo que gracias a las lluvias de este año no se está hablando de escasez. "No pretendemos almacenar agua para siete años pero sí para un sistema bianual. La ayuda del Ministerio de Medio Ambiente es cero".