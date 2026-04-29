Un investigado como supuesto autor de tres delitos de robo con fuerza en Valencia de Don Juan.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Un hombre está siendo investigado como presunto autor de tres delitos de robo con fuerza en viviendas de Valencia de Don Juan. Los hechos se produjeron en la madrugada del 30 al 31 de agosto de 2024, cuando se cometieron varios delitos contra el patrimonio en tres chalets de la urbanización Valjunco, situada en la localidad de Valencia de Don Juan.

Los robos se produjeron tras forzar las puertas de las viviendas con un objeto contundente, y posteriormente los perjudicaron lo denunciaron en el puesto de la Guardia Civil de la localidad coyantina, iniciándose en ese momento las investigaciones pertinentes para su esclarecimiento. La investigación se han prolongado durante 20 meses y finaliza con la investigación de un varón por la comisión de dichos delitos.

Esta actuación policial se enmarca dentro del ‘Plan contra el robo en viviendas’ que desarrolla la Comandancia de la Guardia Civil de León, remitiendo las actuaciones realizadas a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de los de León en funciones de Guardia.