Cruz Roja sensibilizará mañana en La Bañeza sobre la salud sexual y la prevención del VIH

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Cruz Roja Española en León celebrará mañana, jueves 30 de abril, en la localidad leonesa de La Bañeza, una actividad de sensibilización dirigida a la población general, con el objetivo de promover una salud sexual saludable, informada y libre de estigmas.

La actividad consistirá en una acción de calle en la que se ofrecerá información sobre la prevención del VIH y otras infecciones de transmisión sexual, la importancia del diagnóstico precoz y la adopción de hábitos saludables. Asimismo, se distribuirá material preventivo y divulgativo, favoreciendo la toma de decisiones responsables en materia de salud sexual.

La acción se enmarca en el proyecto de ‘Atención integral a personas con VIH en situación de vulnerabilidad y a sus familias’, financiado por la Junta de Castilla y León. A través de esta iniciativa, Cruz Roja desarrolla intervenciones que combinan la información, la sensibilización y el acompañamiento, con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas afectadas y fomentar una sociedad más consciente y comprometida.