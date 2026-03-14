Alianza de Cruz Roja y el COF de León por el bienestar de la población

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Representantes de Cruz Roja en León han visitado las instalaciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que preside Montserrat Ávila, para abordar las líneas de colaboración actuales y estudiar nuevas vías de trabajo conjunto. Durante el encuentro, ambas instituciones han sentado las bases para continuar desarrollando colaboraciones mutuas, cuyo único objetivo es promover el bienestar social y mejorar la vida de la ciudadanía en la provincia de León, tal y como ha destacado Daniel Hernández, presidente provincial de Cruz Roja en León. En la foto representantes de ambas entidades.