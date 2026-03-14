Alianza de Cruz Roja y el COF de León por el bienestar de la población
Representantes de Cruz Roja en León han visitado las instalaciones del Colegio Oficial de Farmacéuticos, que preside Montserrat Ávila, para abordar las líneas de colaboración actuales y estudiar nuevas vías de trabajo conjunto. Durante el encuentro, ambas instituciones han sentado las bases para continuar desarrollando colaboraciones mutuas, cuyo único objetivo es promover el bienestar social y mejorar la vida de la ciudadanía en la provincia de León, tal y como ha destacado Daniel Hernández, presidente provincial de Cruz Roja en León. En la foto representantes de ambas entidades.