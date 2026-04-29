Las lluvias impulsan el cereal y favorecen el aumento de superficie de girasol en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Lonja de León ha informado de una mejoría notable en el desarrollo del cereal y el girasol tras las últimas precipitaciones, mientras los precios de los granos se mantienen estables a la espera de un cambio de tendencia.

León – Las recientes lluvias registradas en la provincia de León han dado un respiro crucial al sector agrario. Según el último informe de la Lonja de León, estas precipitaciones han estabilizado la humedad del suelo, asegurando una correcta nascencia del cereal de invierno y del girasol de secano, cultivos que empezaban a verse comprometidos por la escasez hídrica.

Una de las principales novedades de este ciclo es el previsto aumento de la superficie destinada al girasol. El sector estima que se superarán con creces las 7.907 hectáreas del año anterior. Este desplazamiento del mapa de cultivos se debe a dos factores clave: la imposibilidad de haber completado las siembras de cereal tras un invierno excesivamente húmedo y el elevado coste de los fertilizantes, que ha empujado a muchos agricultores a optar por el girasol, un cultivo con costes de producción más asumibles.

En la sesión de la Lonja celebrada este miércoles, los precios de los cereales no experimentaron variaciones, aunque el ambiente entre los operadores es de expectativa. El mercado parece encontrarse en un «punto de inflexión» debido a la incertidumbre sobre el estado de las cosechas en las grandes potencias productoras y la posible reducción de la superficie de maíz en los países exportadores, lo que podría tensionar los precios al alza en las próximas semanas.

La cruz de la jornada la protagonizó de nuevo el vacuno de carne, que registró una nueva bajada en sus cotizaciones. Esta tendencia a la baja se prolonga tras el fin de periodos de alto consumo como la Semana Santa y el Ramadán, situando al sector en un contexto de demanda más moderada. Por su parte, el resto de las producciones agrícolas y ganaderas mantuvieron sus precios sin cambios significativos.