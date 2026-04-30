Una mirada romántica y feminista para las Justas de Hospital de Órbigo

Jaime Morán, un joven de 17 años que cursa sus estudios en el IES Río Órbigo, ha sido el encargado de dar vida a la imagen que anunciará las Justas Medievales del próximo 6 y 7 de junio. Estudiante de tecnología pero artista polifacético —cultiva la guitarra, la escritura y el diseño—, Morán recoge el testigo familiar de su abuela Esther, autora del cartel anterior, tras la propuesta directa del alcalde, Enrique Busto. Para Jaime, este encargo ha sido una oportunidad de romper con lo establecido. Mientras que tradicionalmente la cartelería se centraba en la violencia del combate o la fuerza de Don Suero, él ha preferido mirar hacia atrás, hacia el motivo del sacrificio. «He querido hacer algo diferente. Los carteles de otros años muestran más explícitamente las proezas de Don Suero en la batalla, pero esta vez el protagonismo no recae en él, sino en su amada, Leonor», explica el autor.

El enfoque de Morán busca hacer justicia histórica y poética a la figura femenina. Para el artista, Leonor es el motor indispensable de la hazaña de 1434. «Es como la historia de Adán y Eva: sin ella no se hubiera dado origen a la humanidad. Sin Leonor no estaríamos hablando de la batalla de Don Suero», afirma con rotundidad. Esta perspectiva dota a la obra de un aire renovado, «un sentido más feminista y, en el fondo, romántico», al recordar que las 166 lanzas rotas fueron el peaje para liberar al caballero de su «prisión amorosa». La composición del cartel muestra a los dos enamorados frente al emblemático Passo Honroso. No están en mitad de la contienda, sino en un momento de quietud, mirando hacia un horizonte compartido. Es la imagen de una despedida inevitable antes de que el caballero partiera hacia Santiago de Compostela para ofrendar su argolla al Apóstol. «Miran al horizonte como quien mira a su futuro, un futuro que don Suero no quiere que llegue porque implica despedirse de su amada», confiesa Morán.

La edición de este año, que volverá a convertir el puente en el epicentro del medievo, contará como Mantenedor al Diario de León, que este 2026 celebra su 120 aniversario, reforzando así el vínculo entre la crónica actual y la memoria histórica de la provincia.