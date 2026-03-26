Diario de León será el Mantenedor de las XXX Justas Medievales de Hospital de Órbigo

Un momento de la presentación de las Justas esta mañana en el Club de Prensa del Diario de LeónRAMIRO

Las XXX Justas Medievales del Passo Honroso de Hospital de Órbigo ya tienen Mantenedor para su edición de 2026: el Diario de León. El anuncio se realizó este jueves en el Club de Prensa del propio medio, en un acto cargado de simbolismo al coincidir con el 120 aniversario del periódico.

La presidenta de Diario de León, Adriana Uribarri, aceptó el nombramiento con emoción, destacando la “responsabilidad y los nervios” ante el reto, pero también la ilusión por compartir una jornada tan especial junto a los leoneses. Uribarri trasladó además su apoyo a la organización, reconociendo el esfuerzo que conlleva sacar adelante una cita de esta magnitud y mostrando la disposición del medio a colaborar en todo lo posible.

Por su parte, el alcalde de Hospital de Órbigo, Enrique Busto, puso en valor los 120 años de trayectoria del Diario de León, al que definió como el medio elegido por los leoneses, siempre en primera línea de la actualidad con cercanía y rigor. También subrayó su papel fundamental en la difusión de las Justas a lo largo de su historia.

El acto contó con la presencia del director del periódico, Joaquín Sánchez Torné, así como de otros responsables del medio. También asistieron Óscar Ruiz González y Julio Andrés Gutiérrez Hernández, mantenedores en ediciones anteriores, junto a miembros de la corporación municipal.

No faltaron tampoco las modistas de las Justas —Pilo, Camino, Trini y Teres—, que ya han tomado medidas a la presidenta del Diario de León para el traje que lucirá durante la recreación. “Va a ir guapísima, ya estamos trabajando en ello”, aseguraron.

Las Justas Medievales del Passo Honroso se celebrarán los días 6 y 7 de junio de 2026 en Hospital y Puente de Órbigo. Este año alcanzan su XXX aniversario, consolidándose como la recreación histórica más antigua de la provincia y una de las más destacadas del panorama nacional.

Inspiradas en el célebre desafío del caballero Suero de Quiñones en 1434, las Justas han sabido crecer sin perder su esencia, convirtiéndose en un referente cultural y turístico que cada año atrae a miles de visitantes. En esta edición especial, el reconocimiento al Diario de León simboliza la unión entre historia, tradición y periodismo, en una celebración que continúa defendiendo el valor del medio rural y la identidad leonesa.