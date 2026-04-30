La Diputación apoya con 10.000 euros la labor de las protectoras de animales

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha aprobado la convocatoria y bases para la concesión de una subvención, por importe de 10.000 euros, dirigida a las asociaciones protectoras de animales de la provincia que se dediquen a la recogida y custodia de perros vagabundos, abandonados, extraviados o que deban permanecer aislados por razones sanitarias.

La ayuda, gestionada por el área de Desarrollo Rural que dirige la diputada Irene González, está dirigida a asociaciones que desarrollen su actividad en municipios de menos de 20.000 habitantes y pretende contribuir a sufragar los gastos veterinarios que necesiten estos animales durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2025 y el 30 de junio de 2026.

Con esta convocatoria se pretende fomentar la protección de los animales abandonados y su posterior adopción. Para ello, se les proporcionarán los cuidados necesarios mientras se encuentran en esa situación, evitando su proliferación sin control sanitario por las vías públicas y llevando a cabo las acciones que sean necesarias para facilitar su adopción y evitar su sacrificio.

La ayuda podrá alcanzar hasta el 90 por ciento del presupuesto de la actividad, mientras que el plazo para la presentación de solicitudes se ha fijado en 20 días hábiles a contar desde este lunes, 4 de mayo. Estas se presentarán por vía electrónica https://sede.dipuleon.es/, desde el apartado del servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente — ayudas y subvenciones.