Villablino reabre el punto de recarga para vehículos

El punto se encuentra en el aparcamiento del polideportivo.dl

El Ayuntamiento de Villablino anuncia la reapertura del punto de recarga para vehículos eléctricos ubicado en el parking municipal gratuito situado frente al supermercado Familia, con el objetivo de fomentar la movilidad sostenible y facilitar el uso de vehículos eléctricos en el municipio, según explican en nota de prensa.

En este sentido, señalan que el cargador, de titularidad municipal, cuenta con tres mangueras compatibles con los principales estándares del mercado y cada una de ellas ofrece una potencia de carga de hasta 7 kW, permitiendo atender simultáneamente a distintos usuarios.

Como medida de impulso a la movilidad eléctrica, las tres primeras horas de recarga serán completamente gratuitas. A partir de ese momento, y hasta la finalización de la carga, se aplicará una tarifa de 0,39 € por kWh.

Para más información, los usuarios pueden consultar la aplicación Zunder o la señalización disponible en el propio punto de recarga.