Adjudicada la rehabilitación del castillete del Pozo Ibarra

El Ayuntamiento de La Pola de Gordón ha adjudicado a la empresa Globalia Urbanismo el proyecto de rehabilitación del castillete del Pozo Ibarra por un importe de 399.000 euros, una actuación clave para la recuperación del patrimonio industrial del municipio.

La intervención contará con financiación íntegra externa, ya que el 70% del presupuesto procede del Programa del Fondo de Transición Justa 2021-2027, mientras que el 30% restante será aportado por la Administración de la Comunidad de Castilla y León, lo que evita cualquier coste para las arcas municipales.

El proyecto tiene como objetivo principal poner en valor el Pozo Ibarra, uno de los enclaves más representativos de la historia minera de la zona, y convertirlo en un recurso turístico de referencia. Este conjunto, también conocido como Grupo Ciñera, es testimonio de la cultura y las formas de vida ligadas a la extracción de carbón, actividad que marcó profundamente el desarrollo del municipio.

La actuación se centrará en la rehabilitación integral del castillete, una singular estructura metálica de 31,5 metros de altura y 60 toneladas de peso, considerada uno de los elementos más emblemáticos del conjunto. Además de la restauración del propio castillete —incluyendo trabajos sobre la estructura y la cubierta—, el proyecto contempla la adecuación del entorno, la conservación de edificios en ruinas y la mejora de la accesibilidad y seguridad para los visitantes.

Declarado Bien de Interés Cultural (BIC) con categoría de Conjunto Etnográfico en 2011, el Pozo Ibarra representa no solo un elemento arquitectónico de gran valor, sino también la memoria colectiva de generaciones de trabajadores mineros. Inaugurado en 1930 y en funcionamiento hasta el año 1997, este espacio resume buena parte de la historia industrial y social de la comarca.

Con esta actuación, La Pola de Gordón da un paso más en su apuesta por recuperar y dinamizar su legado minero, integrándolo en una oferta turística que permitirá a vecinos y visitantes redescubrir un pasado clave en la identidad del territorio.