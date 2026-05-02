Diario de León

Homenaje a Mari Carmen Lera Conde

Sahagún levanta el telón de su certamen nacional de teatro

Actuación en el Auditorio de Sahagún, en una imagen de archivo.

Actuación en el Auditorio de Sahagún, en una imagen de archivo.acacio

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Acacio Díaz
Sahagún

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Sahagún se prepara para una de sus citas culturales más destacadas con la celebración del X Certamen Nacional de Teatro, queeste domingo en el Auditorio Carmelo Gómez. El festival rinde homenaje a Mari Carmen Lera Conde, figura clave en el impulso del teatro en la villa.

Organizado por el Ayuntamiento, el certamen reunirá durante todos los fines de semana de mayo a diferentes compañías procedentes de Castilla y León. Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas y contarán con entrada libre hasta completar aforo.

La inauguración correrá a cargo de la asociación teatral Balterius 98, llegada desde Villabalter, que pondrá en escena la comedia «Resaca en el Caribe», de Jordi Galcerán.

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