Sahagún levanta el telón de su certamen nacional de teatro

Actuación en el Auditorio de Sahagún, en una imagen de archivo.acacio

Publicado por Acacio Díaz Sahagún Creado: Actualizado:

Sahagún se prepara para una de sus citas culturales más destacadas con la celebración del X Certamen Nacional de Teatro, queeste domingo en el Auditorio Carmelo Gómez. El festival rinde homenaje a Mari Carmen Lera Conde, figura clave en el impulso del teatro en la villa.

Organizado por el Ayuntamiento, el certamen reunirá durante todos los fines de semana de mayo a diferentes compañías procedentes de Castilla y León. Todas las funciones comenzarán a las 20.00 horas y contarán con entrada libre hasta completar aforo.

La inauguración correrá a cargo de la asociación teatral Balterius 98, llegada desde Villabalter, que pondrá en escena la comedia «Resaca en el Caribe», de Jordi Galcerán.