La tradición hace la unión en Valdespino Vaca

Publicado por Acacio Díaz León Creado: Actualizado:

La pequeña localidad de Valdespino Vaca, con apenas 40 vecinos, se convirtió en epicentro de la tradición leonesa con la celebración del II Encuentro de Pendones, organizado por la Asociación Pendones de Valdespino con la colaboración de la Junta Vecinal. Una cita que, pese a la amenaza de lluvia desde primeras horas del día, logró reunir a representantes de catorce localidades en una jornada marcada por la convivencia, la cultura y el arraigo.

Desde bien temprano, el pueblo comenzó a recibir a los participantes y visitantes en un ambiente de expectación que fue creciendo a medida que avanzaba la mañana. Los primeros compases los pusieron los dulzaineros de León, fieles guardianes de la música tradicional, que acompañaron con sus sones cada momento del encuentro, aportando ese aire festivo y auténtico que define las celebraciones rurales.

Como manda la costumbre, vecinos y asistentes compartieron una tradicional parva para reponer fuerzas antes del desfile. Dulces, tortillas, orujos y buenos caldos sirvieron de antesala a uno de los momentos más esperados: el paseo de pendones. Con el cielo finalmente dando tregua, la comitiva inició su recorrido entre campos abiertos, en una estampa que combinaba la solemnidad de los estandartes con la belleza del entorno.

El desfile culminó en la plaza mayor, donde tuvo lugar el tradicional baile y el dominio de sedas, una demostración de destreza y orgullo que fue ampliamente aplaudida por los cerca de 225 acompañantes de los pendones, a los que se sumaron numerosos vecinos y visitantes llegados de localidades cercanas.

La jornada concluyó bajo una carpa instalada junto al templo parroquial, donde los asistentes compartieron una comida popular a base de alubias con chorizo y carne, un plato contundente y sabroso que puso el broche final a un día de celebración.

En el encuentro participaron pendones de Albires, Calzada del Coto, Calzadilla de los Hermanillos, Villamarco de las Matas, Onzonilla, Reliegos, Chozas de Arriba, Villamoratiel de las Matas, Prado de la Guzpeña, Vilecha, San Miguel de Montañán, Sahagún y Vallecillo, reflejo de la amplia respuesta a la convocatoria.

La pedánea de la localidad, Marialaya Torres Burgos, destacó el valor de este tipo de iniciativas, «Es gratificante contemplar la respuesta de convocatoria, con el objetivo de mantener unidos nuestros pueblos. Nada mejor que esta muestra multicolor que hoy ha acompañado a nuestro pueblo, acercándonos a través de los pendones, la dulzaina y el tamboril, para terminar abrazándonos en torno a la mesa», comentó.