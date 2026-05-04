Medio Ambiente prevé que el puente colgante sobre el embalse de Riaño y la senda de Anciles vea la luz a finales de 2028

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El consejero en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, avanzó hoy que la construcción de un puente colgante sobre el embalse de Riaño y la nueva senda en el Valle de Anciles, en la provincia de León, licitados por 3,8 millones de euros, podría ver la luz a finales de 2028, ya que la redacción del proyecto finalizará en septiembre de 2026 y los trabajos se iniciarán a continuación con un plazo de ejecución de en torno a un año y medio.

Suárez-Quiñones aprovechó hoy la presentación del IX festival Música en la Montaña y la X prueba deportiva Riaño Trail Run para recordar la relevancia de dicha infraestructura, que será “de las más grandes que haya en España” y que contará “con luz y con configuraciones muy atractivas”, lo que la convertirá en “una de esas experiencias que la gente busca” y que combinada con el “impresionante paisaje” será “una experiencia más, que también contará con una senda y un pequeño embarcadero” en “un proyecto que supondrá un antes y un después en el atractivo de Riaño”.

La inversión hecha por la Consejería para la construcción del puente colgante sobre el embalse de Riaño y la nueva senda del Valle de Anciles forma parte de un paquete de “proyectos y realidades” dotado con siete millones de euros para “conseguir el efecto llamada y aumentar la situación económica y social en la Montaña Oriental Leonesa”, dentro del Programa de Infraestructuras Turísticas en el Medio Natural, que prevé una inversión cercana a 30 millones de euros para la provincia de León.

El titular en funciones de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio detalló que la Junta de Castilla y León moviliza una inversión global de 6,8 millones de euros para “impulsar nuevas infraestructuras turísticas, mejorar accesos y reforzar la puesta en valor del patrimonio natural en la Montaña Oriental Leonesa”, con actuaciones “estratégicas” repartidas por distintos enclaves del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y su área de influencia, con el objetivo de consolidar dicho territorio como “uno de los grandes polos de turismo de naturaleza de León”.

Entre dichas inversiones, el Gobierno autonómico destina 769.914,61 euros a la ejecución del Caminito de la Reina en Boca de Huérgano, 347.661,22 euros en la mejora de accesos y puesta en valor del embarcadero de Riaño, 560.000 euros al proyecto de implantación de una Red de Carreteras Escénicas en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y el Parque Nacional de Picos de Europa, o la creación de los miradores de Oseja y Posada, en el Puerto de Panderrueda, con una inversión de 450.000 euros. A ello se suma la adecuación y mejora de la Senda del Arcediano, con una partida de 120.000 euros, los 750.000 euros para la construcción del aparcamiento del Centro de Visitantes de Valdeón y el proyecto de Turismo y Naturaleza en Valderrueda que contará con una inversión de 120.000 euros y será una realidad el próximo año.