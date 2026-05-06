El IES Obispo Argüelles entrega 2.550 firmas para el módulo de informática

El Ampa del IES Obispo Argüelles de Villablino ha recogido un total de 2.550 firmas para pedir que este centro cuente con un módulo de grado medio de Informática. Unas rúbricas que han sido registradas hoy en el consistorio lacianiego para ser presentadas ante la consejería de Educación de la Junta de Castilla y León.

En este sentido, desde el Ampa señalaron que se trata de «una cifra especialmente significativa y que supone todo un éxito teniendo en cuenta la población de las comarcas implicadas». Además, quieren agradecer «la gran movilización y el compromiso demostrado por la ciudadanía», así como también agradecen tanto al Equipo de Gobierno, como a la oposición de la corporación municipal por su apoyo «evidencia la unidad política y social existente en torno a este proyecto, al margen de siglas y colores políticos».

Según señala este colectivo de padres, además de las firmas también contaron con el apoyo de negocios locales, tanto de esta comarca como de zonas limitrofes que «consideran fundamental anclar población en estas zonas», así como de todas las AMPAS de los colegios de esta comarca, así como de los distintos ayuntamientos.

El Ampa considera que esta unanimidad «pone de manifiesto el convencimiento compartido de que la implantación de este ciclo formativo sería altamente beneficiosa para la población» ofreciendo nuevas oportunidades tanto a jóvenes que desean continuar su formación sin abandonar el territorio como a personas adultas que buscan una reorientación laboral en un sector con amplias salidas profesionales y, en muchos casos, compatible con el teletrabajo.

Y para finalizar, este colectivo de padres, confían en que las administraciones educativas valoren en profundidad el proyecto presentado por el equipo directivo del IES Obispo Argüelles, a finales del pasado año, ante la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León, la solicitud para la implantación del citado grado medio y que «la Junta tenga en cuenta los beneficios reales» que supondría la implantación del Grado Medio para el desarrollo de Laciana y su entorno.