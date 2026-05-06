La reserva Alto Bernesga presenta su Plan Estratégico de Turismo Sostenible

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga dará a conocer su Plan Estratégico de Turismo Sostenible el próximo 20 de mayo a las 17.00 horas en el Ayuntamiento de La Pola de Gordón. Este documento se plantea como una guía fundamental para consolidar un modelo turístico basado en la sostenibilidad, el respeto al entorno y la implicación activa de la población local.

El plan tiene como principal objetivo posicionar al Alto Bernesga como un destino de referencia en turismo de naturaleza, donde el patrimonio natural y cultural se convierta en motor de desarrollo. La iniciativa surge como respuesta a desafíos estructurales como la despoblación, el envejecimiento de la población y la necesidad de diversificar la economía, tradicionalmente ligada a la minería.

El documento incluye un análisis detallado del territorio, destacando su riqueza en paisajes de montaña, biodiversidad y tradiciones vinculadas a la ganadería, la trashumancia y la actividad minero-industrial. Estos elementos ofrecen una oportunidad única para desarrollar un turismo basado en experiencias auténticas y alejadas de la masificación.

Entre las principales líneas de actuación se encuentra el impulso de productos turísticos relacionados con el ecoturismo, el turismo activo, el turismo industrial y científico, así como nuevas tendencias como el turismo astronómico o el cicloturismo. Todo ello se articula en torno a cinco ejes estratégicos: gobernanza, sostenibilidad, innovación y digitalización, igualdad de género y marketing.

El plan también aborda retos como la estacionalidad de la demanda, la falta de estructuración de la oferta turística, la conectividad digital y la coordinación entre los diferentes agentes del territorio. Su elaboración ha sido participativa, incorporando las aportaciones de la ciudadanía, empresas y entidades mediante talleres, entrevistas y procesos colaborativos.

Esta estrategia forma parte del proyecto Turisbernesga, financiado por los Fondos Next Generation de la UE.