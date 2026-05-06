La Robla culmina la renovación de la Calle Real

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de La Robla ha finalizado las obras de acondicionamiento y mejora integral de la Calle Real, una intervención con la que se busca reforzar la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos.

Los trabajos han supuesto una renovación completa de la vía, más allá de una actuación superficial. En una primera fase se llevó a cabo el corte, fresado y cajeado del firme antiguo, lo que ha permitido adecuar el terreno para la posterior pavimentación y asfaltado de la calzada.

En el ámbito peatonal, la intervención ha incluido la demolición y reposición de varios tramos de acera, así como su ensanche en puntos estratégicos para facilitar el tránsito. También se han instalado nuevos bordillos y canaletas de hormigón conectadas a la red de saneamiento. Esta actuación ha contado con una inversión total de 208.032 euros, financiados por la Diputación de León.