Val de San Lorenzo impulsa la creación de parcelas urbanas de protección oficial

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento informa del inicio de las obras de parcelación en la calle San Esteban, una actuación destinada a la creación de seis parcelas urbanas de protección oficial con una excelente ubicación y superficies comprendidas entre los 163 y los 191 metros cuadrados.

Este proyecto tiene como finalidad facilitar el acceso a suelo urbano a precios asequibles, ofreciendo nuevas oportunidades a personas y familias interesadas en construir su vivienda en el municipio. Con esta iniciativa, el Consistorio busca dar respuesta a la creciente demanda existente y contribuir, al mismo tiempo, a la fijación de población y al desarrollo sostenible de la localidad.

Las parcelas resultantes estarán destinadas a uso residencial y se pondrán a disposición de los interesados una vez finalicen los trabajos de urbanización y se completen los trámites administrativos correspondientes.

La actuación está financiada íntegramente por la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León, en el marco de las políticas públicas orientadas a promover el acceso a la vivienda y a reforzar el equilibrio territorial en el medio rural.

Desde el Ayuntamiento se subraya que este proyecto ha sido una de las principales líneas de trabajo durante la presente legislatura, fruto de la planificación y el compromiso con las necesidades del municipio.