Matallana de Torío tendrá un camping de primera categoría para 200 personas

Publicado por Redacción Ñeçon Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Matallana de Torío ha dado luz verde a un conjunto de proyectos por valor de 862.000 euros durante el pleno extraordinario celebrado el pasado 28 de abril, con el objetivo de reforzar las infraestructuras municipales, mejorar los servicios públicos y fomentar el desarrollo turístico del municipio.

La principal actuación aprobada es la creación de un camping municipal de turismo de primera categoría en el edificio del actual Camping Municipal. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto de 487.000 euros financiados a través del fondo de transición justa 2021-2027 de la Junta de Castilla y León, contempla una capacidad máxima de 200 personas y una distribución que incluye 27 parcelas ordinarias, seis parcelas destinadas a cabañas —de las cuales cuatro ya están ejecutadas— y cuatro plazas adaptadas.

Junto a esta iniciativa turística, el Consistorio ha aprobado tres proyectos enmarcados en el Programa Plan de Infraestructuras, Obras y Servicios 2025 de la Diputación Provincial de León, con una inversión total de 375.000 euros. Entre ellos se encuentra la mejora de la pista de pádel, con un presupuesto de 83.000 euros; la renovación de la cubierta del edificio de las antiguas escuelas de Villalfeide, con 84.000 euros; y la reforma integral de la antigua escuela del Barrio de la Estación, destinada a convertirse en hogar del pensionista, con una inversión de 206.000 euros orientada a mejorar su funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética.

Una vez aprobados estos proyectos, el siguiente paso será su salida a licitación para proceder a su adjudicación, con el objetivo de ejecutar las obras en un plazo aproximado de seis meses.

Además, el pleno también ha aprobado la licitación del Plan Provincial 2024/2025, financiado por la Diputación con una dotación de 372.000 euros, que permitirá acometer diversas actuaciones de pavimentación en el municipio. Las obras previstas incluyen la mejora de la calle Real en Naredo de Fenar, la Calleja en Matallana y la calle del Polideportivo en San Bartolomé.

Con este paquete de inversiones, el Ayuntamiento de Matallana de Torío refuerza su apuesta por el desarrollo local, la mejora de infraestructuras y la dinamización económica, combinando actuaciones en el ámbito turístico con la modernización de espacios públicos y servicios esenciales.