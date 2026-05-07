Ya es oficial: autorizada la explotación de arenas silíceas 'El Gancedo' por 30 años en León

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La Junta ha otorgado a la empresa Graveras Las Omañas S.L. la concesión directa de explotación de arenas silíceas 'El Gancedo', situada en los términos municipales de Las Omañas y Llamas de la Ribera (León), por un periodo de 30 años, según recoge este jueves el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCyL).

La autorización, correspondiente a recursos de la sección C) de la Ley de Minas, afecta a seis cuadrículas mineras y culmina un largo proceso administrativo iniciado hace más de una década, con antecedentes que se remontan a 2013, cuando la compañía presentó su solicitud en el marco del XVIII Concurso de Derechos Mineros de León.

El expediente ha pasado por diversas fases administrativas y técnicas, entre ellas la fijación del orden de prelación de derechos en 2018, la declaración de tramitación como concesión directa en 2022 y la demarcación sobre el terreno en julio de 2024.

El yacimiento presenta un volumen total estimado de 2,52 millones de metros cúbicos, equivalentes a más de 5 millones de toneladas de arenas silíceas, distribuidos en cuatro zonas diferenciadas. La producción media prevista es de 200.000 toneladas anuales, lo que sitúa la vida útil del proyecto en algo más de 25 años, dentro del plazo máximo concedido.

La superficie total afectada por la explotación alcanza aproximadamente 19,8 hectáreas, incluyendo las áreas de extracción, accesos y zonas auxiliares. El desarrollo de la actividad requerirá el cumplimiento estricto de las condiciones ambientales y del plan de restauración, conforme a la normativa vigente sobre industrias extractivas y rehabilitación de espacios degradados.

Entre las condiciones impuestas por la Junta destaca la obligación de constituir una garantía financiera de 348.719 euros en un plazo de dos meses, destinada a asegurar el cumplimiento de las medidas correctoras y de restauración de los terrenos afectados por la actividad minera.

Asimismo, la concesión está supeditada a la obtención de todas las licencias y autorizaciones sectoriales necesarias, incluidas las municipales, y contempla la caducidad del derecho en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas.

Con esta decisión, la Administración autonómica da luz verde a la continuidad y ampliación de la actividad extractiva en esta zona del norte de la provincia de León, donde los recursos de arenas silíceas tienen un importante valor industrial, especialmente en sectores como la fabricación de vidrio, la construcción o diversos procesos industriales.