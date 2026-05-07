Inaugurado el mayor complejo solar de León

El grupo energético suizo Axpo inauguró este jueves de forma oficial el complejo solar Vilecha, una instalación que suma una potencia total de 200 MWp y que desde el pasado mes de febrero ya vierte electricidad a la red eléctrica nacional. El proyecto está formado por más de 365.000 paneles solares distribuidos en los municipios leoneses de Villadangos del Páramo y Cimanes del Tejar.

El complejo se compone de cuatro plantas fotovoltaicas, cada una de 50 MWp, que han sido ejecutadas de manera simultánea y conectadas a una misma infraestructura de evacuación. En conjunto, se prevé que produzcan más de 377 GWh de energía renovable al año, cantidad suficiente para cubrir el consumo de alrededor de 100.000 personas y evitar unas 75.000 toneladas de emisiones de CO2 anuales, según las estimaciones de la compañía.

Una parte de esa producción ya tiene destino asegurado mediante acuerdos de compraventa de energía a largo plazo (PPA). En concreto, McDonald»s España recibirá 83 GWh anuales durante una década para abastecer sus establecimientos adheridos al acuerdo. Por su parte, la multinacional Rockwool, especializada en soluciones de aislamiento de lana de roca, ha firmado otro contrato que comenzará en 2027 y contempla la adquisición de más de 450 GWh en un periodo de diez años.

Autoridades y representantes políticos, durante la inauguración.Virginia Moran

El parque solar ocupa una superficie de 310 hectáreas y está equipado con seguidores solares que permiten optimizar la captación de radiación a lo largo del día. Durante la fase de construcción participaron cientos de trabajadores, en su mayoría procedentes de empresas locales, y aproximadamente la mitad de los terrenos utilizados son de titularidad pública, lo que permitirá que los ingresos por arrendamiento repercutan directamente en los municipios.

Axpo ha aplicado criterios de sostenibilidad en todas las fases del proyecto, priorizando su implantación en suelos de bajo valor agrícola y ambiental. Además, se ha puesto en marcha un programa de seguimiento ambiental que incluye medidas de protección de la biodiversidad, control de la polinización, revegetación con especies autóctonas y gestión de residuos bajo principios de economía circular.

La inauguración contó con la presencia del director general de Energía y Minas de la Junta de Castilla y León, Alfonso Arroyo González, así como del director general adjunto de Axpo, Andy Heiz, otros representantes de la compañía, el alcalde de Villadangos, Alejandro barrera, otras autoridades locales e instituciones y empresas colaboradoras.