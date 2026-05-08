El canto de pájaros llenará este pueblo de León

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Santa María del Páramo acoge a partir del próximo domingo día 10 de mayo y entre las 9.00 y las 14.00 horas el II Concurso Abierto de Silvestrismo Reino de León, uno de los eventos más importantes del año para la comunidad silvestrista. El concurso se celebrará en el Polideportivo Municipal Julio Tolón Gómez, donde se reunirán los mejores criadores y amantes de esta ancestral práctica.

Organizado por el Ayuntamiento de Santa María del Páramo en colaboración con el Club Deportivo Federado de Silvestrismo Reino de León, el certamen busca no solo fomentar el deporte silvestrista, sino también concienciar sobre la importancia de la conservación de las especies y el respeto hacia la naturaleza. Cuenta también con la colaboración de la Federación de Caza de Castilla y León, así como empresas locales como Restaurante Terra, Café Bar La Iguana, AFM Asociados, Carnicería Hijos de Bautista, @ALOS Informática, León Termal Sport y Evograf Estudio de Diseño.

El concurso contará con ocho categorías competitivas: canto de verderón, canto de jilguero, canto de pardillo, canto de jilguero campero, canto mixto de verderón, canto mixto de pardillo, canto mixto de jilguero y canto mixto de jilguero campero. Cada una de ellas premiará a los tres primeros clasificados, con placas conmemorativas elaboradas para esta segunda edición del concurso.

Los participantes deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos por el reglamento oficial de la federación, entre ellos estar federado, contar con un seguro vigente, presentar licencia federativa en vigor y disponer de pájaros correctamente registrados con anillas oficiales. Las inscripciones fueron realizadas hasta el 25 de abril teniendo una gran aceptación y el día del evento se abonará una cuota simbólica de 5 euros por cada ejemplar presentado.

El jurado está compuesto por jueces especializados provenientes de distintas partes de España, con amplia experiencia en la evaluación técnica del canto y la pureza de las plumas. Cada juez podrá evaluar hasta 100 ejemplares durante la jornada, otorgando puntajes según criterios como el tono, la duración, la limpieza del trino y la raza pura o mixta de cada pájaro.

Durante el transcurso del evento, se ofrecerá un almuerzo gratuito (bocadillo y bebida) a todos los participantes.