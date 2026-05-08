Sabero acoge la muestra fotográfica sobre el ocaso del carbón

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León de Sabero inauguró este viernes la exposición «Coalture. Last days of coal», del fotógrafo Eliezer Sánchez. La muestra ofrece un recorrido visual por los últimos momentos de la minería del carbón en la provincia de León.

«Coalture» es un proyecto fotográfico documental que retrata la etapa final de una actividad que marcó durante décadas la vida económica y social del norte de España. Su autor, Eliezer Sánchez, periodista y fotógrafo especializado en imagen e iluminación, recupera en esta serie una memoria personal vinculada a su infancia en una comarca minera, donde el trabajo en la mina formaba parte esencial de la vida cotidiana.

La exposición surge de recuerdos que se remontan a su niñez, cuando escuchaba términos asociados a la minería.