La Romería de Villafrías reivindica la sana rivalidad entre Vegas y Villanueva del Condado

La eterna pero siempre sana rivalidad entre Vegas y Villanueva del Condado ha quedado una vez más escenificada en la tradicional romería de Villasfrías que se celebra entorno a la ermita que ambos pueblos comparten y cuyos cuidados y mantenimiento se reparten.

Al ser año par, la organización de la romería ha corrido a cargo de Vegas del Condado, con sus Mayordomos al frente, figura que este año ha recaído en Manuel Diez y Regino Martínez, matrimonio de más edad del pueblo, que según manda la tradición, se encargan de la dirección y cuidado de la ermita con motivo de la celebración. Los vecinos salieron de las iglesias de sus respectivos pueblos con sus procesiones y sus pendones hasta la ermita donde se encontraron todos y donde el estandarte de Villanueva saludó al de Vegas. La procesión con la Virgen portada por las mujeres, que tras dar la vuelta a la ermita protagonizó el vistoso canto del ramo en la campa de la romería.

Luego el tradicional reparto de los frejoles por cada uno de los pueblos y la disputa de cual son los mejor cocinados.

Romería en Villafrías.DL La eterna y sana rivalidad entre Vegas y Villanueva del Condado

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