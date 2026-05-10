El censo revela alta productividad en las 21 osas con 37 oseznos de CyL

Publicado por ICAL Valladolid Creado: Actualizado:

El último censo de oso pardo elaborado en la Cordillera Cantábrica, durante el año reproductor 2025-2026, detectó 21 hembras con 37 oseznos en Castilla y León, con una alta productividad de 1,76 crías por madre, unos datos que ponen de manifiesto la gestión realizada en las últimas décadas por las comunidades autónomas de la cornisa norte. Esta diferencia supone un incremento del 90,91 por ciento en reproductoras y del 85 para crías del año desde 2013, año en que se contabilizaron 11 osas con 20 crías. Del total del último censo, se anotaron 10 osas con 19 oseznos en la población occidental y 11 con 18 en la oriental, con 1,90 crías por osa para la primera y 1,64 de productividad para la segunda.

Tal y como expone este registro, elaborado por la Junta, estos resultados se refieren al “mínimo seguro”, con lo que es muy probable la existencia de osas no detectadas o sin la suficiente seguridad de identificación para su inclusión en las tablas. Este es el caso, por ejemplo, de una hembra detectada con una cría en Tejedo del Sil (León), que no ha podido ser distinguida con suficiente certeza de otra osa con una cría observada en Palacios del Sil. Lo mismo sucedió con otra con dos crías de segundo año localizada en la localidad de Valseco, y que ha sido difícil deslindar de otros grupos con dos crías observadas en este área.

La reproducción del oso pardo está condicionada por el cuidado de las crías por parte de la madre durante el año siguiente al nacimiento, lo que hace que las hembras reproductoras solo entren en celo cada dos años. En este sentido, factores como la perdida de crías por infanticidio o despeñamiento pueden crear desfases anuales en el censo de osas con crías.

Para alcanzar los resultados de este censo genético y estima poblacional se muestrearon mediante transectos 4.500 kilómetros en Castilla y León, durante los cuales se obtuvieron 1.103 indicios: 677 muestras de excrementos, 294 muestras de pelo, 48 rastros de huellas y 84 pruebas de presencia de oso de otro tipo (rascaduras en árboles, piedras volteada etc.).

El jefe de Servicio Central de Espacios Naturales, Flora y Fauna, David Cubero, explica a Ical que el conjunto de muestras resultó en 294 individuos genotipados para la cordillera Cantábrica, de los cuales se estiman 176 osos individualizados genéticamente para Castilla y León (161 osos + 15). Con esta información, y mediante técnicas de captura-recaptura espacial, se ha estimado un número de ejemplares en torno a 370 plantígrados en total, de los cuales el 53 por ciento se encuentra en la Comunidad: 250 ejemplares en la zona occidental y 120 en la oriental, estimaciones que se refieren al conjunto de la población de la Cordillera Cantábrica, no exclusivamente a Castilla y León.

Es en este punto, asevera Cubero, donde toma relevancia este trabajo, que de forma “relevante” ha recibido el respaldo científico de dos artículos publicados en las reputadas revistas internacionales 'Biological Conservation' y 'Landscape Ecology', que “ponen en valor y cierran el círculo iniciado en 2021 sobre una forma de trabajar que pretende hacer frente a osos problemáticos como medida de gestión y como herramienta de conocimiento científico y como forma de crear ciencia”. “Ahora somos un referente europeo en trabajo con osos pardos. Lo digo con toda la humildad. En apenas cinco años se ha generado un conocimiento científico que no existía y con el respaldo de dos revistas de ámbito internacional”, precisa.

Investigación referencial

El informe es un “ejemplo de transparencia y divulgación” en materia de prevención de daños, para lo que “se ha dado un salto internacional tremendo consiguiendo publicar dos artículos sobre la generación de herramientas científicas para mejorar la gestión de la especie”, y que se refieren a temperaturas, movimientos de ejemplares, adultos solitarios, su alimentación…, todo ello aspectos que “se podían intuir con trabajos de seguimiento, pero ahora se han demostrado datos no conocidos hasta la fecha”. “Con este programa de marcaje para reducir problemas en los pueblos e intervenir de forma rápida hemos conseguido resultados y de paso, generado ciencia, que es el mayor orgullo”, comentó Cubero.

Para alcanzar estos resultados, el seguimiento anual del oso pardo en Castilla y León para 2025 ha proporcionado un total de 1.671 fichas de seguimiento, de las cuales 1.098 se han registrado en la provincia de León y 539 en Palencia, 26 en Zamora y ocho en Burgos. De estas fichas, 1.165 han sido recabadas por las patrullas oso de la Fundación Patrimonio Natural, 506 por agentes medioambientales y celadores de medio ambiente, además de por técnicos e investigadores.

Y su conclusión se basa en un estudio científico que presenta un novedoso marco metodológico para analizar con mayor precisión los patrones de movimiento de la fauna a partir de datos de seguimiento GPS. Esta investigación, la primera en utilizar datos del Plan de Captura y Radiomarcaje de Oso Pardo de Castilla y León, “supone un avance significativo en las técnicas de seguimiento de esta y otras especies”, tal y como aclara Cubero.

El plan desarrollado por la Junta desde el año 2021 ha permitido hasta la fecha la instalación de emisores GPS en 24 osos adultos, con ocho ejemplares recapturados, alcanzando más de 150.000 posiciones GPS registradas.

Conexión entre subpoblaciones

El informe constata la conexión entre las dos subpoblaciones, “comprobado a nivel genético, desde hace décadas”, un “intercambio cada vez más frecuente”. Cubero ensalza que esta mezcla “se está consiguiendo”. Un informe inédito entre el CSIC y la Junta detectó un “cierto grado de conectividad” tras caracterizar genómicamente 35 osos pardos (24 de la subpoblación occidental y 11 de la oriental).

Igualmente, se han observado, en la población occidental, tres osos con un substancial (mayor del cinco por ciento) componente genómico de la oriental; y al revés, hay siete osos con un alto componente occidental. Además, se conoce un individuo “dispersante” en la subpoblación oriental que proviene de la occidental, con el cien por cien de su componente genómico de esta población. Fue detectado con dos muestras de pelo localizadas en los alrededores de Riaño. En resumen, en la occidental hay 21 osos puros de esta área y tres mezclados; y en la oriental se contabilizan tres puros, un occidental y siete mezclados.

Por otro lado, se determinaron 77 relaciones de parentesco gracias al programa King. De ellas, 33 son cercanas (de primer o segundo grado) y 44 lejanas (de tercer o cuarto). Esto indica, según la investigación, que la población oriental presenta características genéticas “muy deficientes” y que, gracias a la dispersión de osos occidentales, “se está recuperando”. El estudio concluye que la recuperación demográfica que experimenta la población oriental “no será suficiente si no se acompaña de una buena salud genética para asegurar su viabilidad futura”.

Presiones y amenazas

También, entre los objetivos del Plan de Recuperación del oso pardo en Castilla y León está el favorecer la coexistencia entre osos y humanos, además de favorecer la reducción de posibles conflictos entre ellos. “En todas las poblaciones existen problemas y debemos tener equipos especializados y medidas específicas. Gracias al radiomarcaje de los más problemáticos actuamos con medidas disuasorias. Con el GPS sabemos en tiempo real donde están y cuando se acercan a los núcleos de población, nuestros equipos les espantan de los pueblos antes de que se empiecen a habituar. Hemos comprobado que permiten mitigar problemas”, comenta Cubero.

De hecho, admite que “seguramente cada vez haya más osos problemáticos porque cada vez hay más ejemplares”, pero también se traba en la cesión de pastores eléctricos para colmenas y cuadras, se abonan los daños y se ejecuta un conjunto de actuaciones para prevenir y reducirlos”.

Una parte de la mortalidad de oso pardo es registrada mediante la entrada de ejemplares o restos de los mismos en los diferentes Centros de Recuperación de Animales Silvestres (CRAS) de la Comunidad. En 2024 ingresó un macho por quemaduras proveniente de León, que posteriormente fue liberado tras un periodo de recuperación. En 2025 se registró la muerte de tres ejemplares, una osa por atropello en León y dos machos radiomarcados, uno en León y otro en Palencia.

En cuanto a los osos habituados o problemáticos, el año pasado, y en respuesta a los avisos que se recibieron desde el 1-1-2, se estableció un sistema de guardia y actuación inmediata desarrollando un protocolo especifico al efecto. En 2025 se han empleado un total de 79 jornales en tareas de vigilancia y condicionamiento negativo entre los meses de junio y noviembre. Los trabajos se han llevado a cabo en los términos municipales de Murias de Paredes, Palacios del Sil, San Emiliano y Villablino, en León.

Sobre los daños ocasionados por el oso pardo en 2025, se han recibido un total de 485 expedientes: 332 en León, 119 en Palencia, 26 en Zamora y ocho en Burgos, principalmente por daños a colmenas y apiarios, así como a frutales, a vacuno, ovino, caprino y equino. También por perjuicios sobre mobiliario e infraestructuras, en rollos de hierba, en huertas y en piensos, tejados o contenedores.