Los parques del Sepeis pendientes merman la respuesta ante el fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Faltan parques de bomberos en la provincia. En concreto, cuatro de los que estaban previstos en la Memoria para la Creación y Gestión del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (Sepeis) de la Diputación de León se encuentran aún en tramitación, lo que deja a la provincia leonesa falta de infraestructura para cubrir posibles fuegos en algunos puntos. Según el documento, de 2022, la previsión era crear 15 parques comarcales. En cuatro de ellos, las obras no han comenzado cuatro años después.

Los parques comarcales de La Pola de Gordón, Bembibre, Sahagún y La Bañeza están en trámites y en casos como La Bañeza todavía no hay un terreno definitivo sobre el que asentarlo, mientras que en Sahagún la parcela elegida para tal fin acumula maleza dos años después de su entrega a la Diputación para transformarlo en infraestructura para la lucha contra el fuego.

Estos parques comarcales que están pendientes, todos pertenecientes a la categoría 3a (que hace referencia a los ubicados en municipios de menos de 20.000 habitantes con un riesgo inferior a la media en sus áreas de intervención), tendrían como áreas actuación, según se detalla en la memoria de la institución provincial, El Bierzo Alto, La Bañeza-Páramo, León-Norte y Sahagún-Tierra de Campos, lo que abarca 58 municipios.

Algunos detalles

En el caso del Bierzo Alto (Bembibre), la superficie a cubrir alcanza los 898,15 kilómetros cuadrados, nueve municipios y una población cercana a los 20.000 habitantes, según se detalla en la memoria con datos de 2021. En La Bañeza, la superficie supera los mil kilómetros cuadrados, 25 municipios y una población de algo más de 26.000; mientras que son 747 kilómetros cuadrados de superficie, siete municipios y 10.000 en población en León Norte (La Pola). En Sahagún-Tierra de Campos, son 1.110 kilómetros cuadrados, 17 municipios y una población de 7.263.

El Procurador del Común de Castilla y León en una resolución del pasado diciembre aborda la situación del servicio de extinción de incendios y salvamento en el medio rural pone de manifiesto que faltan parques, aunque no menciona el de La Bañeza entre los previstos, si bien reconoce «los avaces producidos en la organización y puesta en marcha del Sepeis».

En una actuación de oficio, el Común señala que «existen zonas que aún presentan tiempos de respuesta más elevados —la alta montaña de Babia y Laciana, algunos valles de la Montaña Oriental y el entorno suroriental de Sahagún—que responden, sobre todo aunque no siempre, a condicionantes físicos y de accesibilidad, propios de la orografía leonesa». En este sentido, añade que una vez listos los parques de nivel 3a previstos en la memoria —Bembibre, La Pola de Gordón y Sahagún— «y la continuidad de los convencios con Valladolid y Asturias, puede permitir que progresivamente desaparezcan esos márgenes residuales de cobertura».

Si que la institución resuelve que la Diputación debe «mantener el impulso organizativo y presupuestario necesario para completar el despliegue de la red de parques de bomberos y consolidar las plantillas profesionales previstas en la memoria». Asimismo, pide a la institución provincial que «refuerce los medios y la coordinación interadministrativa en las áreas donde la orografía o la dispersión de núcleos condicionen los tiempos de llegada» (que no deben superar los 30 minutos). Le insta también a que «asegure la dotación presupuestaria estable que permita mantener las instalaciones, renovar vehículos y equipos y reforzar la formación del personal» y que valore implantar un sistema de seguimiento anual con la publicación de una memoria con la que se pueda medir la eficiencia del servicio.