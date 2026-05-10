Gavilanes alza sus mayos para ensalzar el medio rural de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Gavilanes de Órbigo volvió a celebrar uno de sus ritos más emblemáticos con el tradicional alzamiento de los mayos, una costumbre popular que da la bienvenida a la primavera y que se ha convertido en un símbolo de identidad y convivencia para sus vecinos.

La jornada comenzó con una ruta por el entorno natural del municipio que llevó a los participantes hasta la conocida casa del monte. Vecinos y vecinas aprovecharon la caminata para disfrutar del paisaje y compartir un tiempo de encuentro al aire libre. Tras la actividad, se celebró una comida de convivencia que reunió a distintas generaciones del pueblo en un ambiente festivo y de compañerismo.

El momento central llegó con el alzamiento de los mayos, una tradición que simboliza el renacer de la naturaleza y la continuidad de la vida en los pueblos. Niños, jóvenes y mayores participaron activamente en el ritual, levantando los característicos troncos adornados que anuncian la llegada de la primavera y mantienen viva una costumbre transmitida durante generaciones.

Trabajo conjunto

La iniciativa ha sido organizada gracias al trabajo conjunto de la Junta Vecinal y de la Asociación Cultural y de Recreo AC/DG, entidades que desarrollan una labor constante para preservar el patrimonio cultural local y fomentar la participación de los vecinos en la vida comunitaria.