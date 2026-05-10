Gavilanes alza sus mayos para ensalzar el medio rural de León
Una jornada de convivencia cargada de tradición en la que participaron vecinos de todas las edades de este rincón de la provincia leonesa
Gavilanes de Órbigo volvió a celebrar uno de sus ritos más emblemáticos con el tradicional alzamiento de los mayos, una costumbre popular que da la bienvenida a la primavera y que se ha convertido en un símbolo de identidad y convivencia para sus vecinos.
La jornada comenzó con una ruta por el entorno natural del municipio que llevó a los participantes hasta la conocida casa del monte. Vecinos y vecinas aprovecharon la caminata para disfrutar del paisaje y compartir un tiempo de encuentro al aire libre. Tras la actividad, se celebró una comida de convivencia que reunió a distintas generaciones del pueblo en un ambiente festivo y de compañerismo.
El momento central llegó con el alzamiento de los mayos, una tradición que simboliza el renacer de la naturaleza y la continuidad de la vida en los pueblos. Niños, jóvenes y mayores participaron activamente en el ritual, levantando los característicos troncos adornados que anuncian la llegada de la primavera y mantienen viva una costumbre transmitida durante generaciones.
Trabajo conjunto
La iniciativa ha sido organizada gracias al trabajo conjunto de la Junta Vecinal y de la Asociación Cultural y de Recreo AC/DG, entidades que desarrollan una labor constante para preservar el patrimonio cultural local y fomentar la participación de los vecinos en la vida comunitaria.