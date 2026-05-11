Murias de Paredes impulsa el autocuidado y creatividad femenina

Participantes en el taller de libro-arte que se celebró en La Casona de Murias.dl

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Murias de Paredes celebró ayer en el espacio cultural La Casona el taller de libro-arte «Diario de Autocuidado», una propuesta creativa y participativa dirigida a las mujeres del municipio y centrada en la expresión artística como herramienta de bienestar y reflexión.

La actividad fue impartida por la ilustradora, artista y arteterapeuta leonesa Laura G. Bécares, licenciada en Bellas Artes, diplomada en Arteterapia y técnica en Serigrafía Artística. Su trayectoria profesional está vinculada a la ilustración, la educación a través del arte y el empoderamiento femenino, ámbitos desde los que promueve espacios de creación y reflexión colectiva.

Durante el taller, las participantes elaboraron su propio «Diario de Autocuidado», un cuaderno personal concebido como herramienta de expresión emocional y creatividad. A través de diferentes técnicas artísticas y dinámicas de mediación y arteterapia, las asistentes pudieron explorar su imaginación y reflexionar sobre el cuidado personal y el poder individual y colectivo de las mujeres.

La iniciativa contó con la presencia de la alcaldesa de Murias de Paredes, Mari Carmen Mallo, y de la concejala de Asuntos Sociales, Angélica Benéitez, además de mujeres procedentes de distintas localidades del municipio.

Este taller forma parte de las actividades formativas y de sensibilización financiadas con fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, destinadas a prevenir la violencia machista, promover la igualdad y fomentar una cultura basada en el respeto y el buen trato.

Con este tipo de iniciativas, el Ayuntamiento de Murias de Paredes reafirma su apuesta por impulsar propuestas culturales y sociales que favorezcan la participación, la igualdad y el bienestar de las mujeres en el medio rural. La jornada transcurrió en un ambiente cercano y participativo, en el que las asistentes compartieron experiencias personales mientras exploraban nuevas formas de expresión artística. Se generó un espacio de confianza que favoreció el diálogo, la reflexión y el fortalecimiento de los vínculos entre las participantes.