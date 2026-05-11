La climatología deja a Riaño sin su tradicional flor de capilote

Publicado por José María Campos Creado: Actualizado:

Riaño celebró un año más su fiesta del capilote con la ausencia total de esta flor, que es el emblema de lo que fue la lucha de una comarca para no ser sumergida en las aguas de embalse de Riaño. La climatología de las últimas semanas hizo que floreciese antes de tiempo y solo aparezca en las zonas altas de los montes. Así la jornada del sábado se inició con juegos para los más pequeños, un concurso de tortillas para continuar con un desfile de pendones y un baile vermout para todos los asistentes. La jornada siguió con la degustación de una paella popular y una verbena para poner el broche final.