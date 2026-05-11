Una mujer de 50 años resulta herida tras una salida de vía en Villadangos del Páramo

Publicado por María M. Peña Creado: Actualizado:

Un accidente de tráfico registrado en la tarde de este lunes ha movilizado a los servicios de emergencia en el término municipal de Villadangos del Páramo. El suceso tuvo lugar en el kilómetro 4.7 de la carretera LE-443, cuando un turismo se salió de la calzada por causas que aún se están investigando.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió la llamada de alerta a las 18:50 horas. En el aviso se informaba del siniestro y se solicitaba asistencia sanitaria urgente para la ocupante del vehículo, una mujer de aproximadamente 50 años que presentaba síntomas de indisposición tras el impacto.

De inmediato, el centro de emergencias dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias de Sacyl. El servicio de salud autonómico desplazó rápidamente un recurso sanitario hasta el lugar de los hechos para atender a la víctima en el punto del accidente y valorar su posterior traslado a un centro hospitalario.

Por el momento, los agentes de la Guardia Civil trabajan en la zona para regular el tráfico y asegurar el área mientras se llevan a cabo las labores de asistencia y la posterior retirada del vehículo accidentado de la vía.